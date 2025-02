Infineon legt nach Trendbruch dynamisch zu

Den letzten markanten Höhepunkt markierte Infineon bei 43,84 Euro Ende 2021, ging anschließend jedoch in eine scharfe Korrektur über und musste Verluste auf 20,67 Zähler bis Sommer 2022 einstecken. Dort startete eine erneute Kaufwelle, diesmal an 40,27 Euro, diese endete im August 2023. Seitdem haben Bemühungen stattgefunden, die Aktie um 28,00 Euro herum zu stabilisieren, was unter hoher Volatilität und einhergehenden Fehlsignalen auch gelungen ist. In der abgelaufenen Handelswoche schaffte das Papier schließlich einen Ausbruch über den seit 2023 bestehenden Abwärtstrend, womit nun ein mittelfristiges Kaufsignal vorliegt.

Ausbruch auf Wochenbasis bestätigt