SAP krönt seine Rallye mit einer Dividendenerhöhung

Aktionäre dürfen sich unterdessen auf eine Dividendenerhöhung freuen: SAP will 2,35 Euro je Aktie ausschütten, wie SAP am Donnerstag mitteilte. Das sind 15 Cent mehr als im Vorjahr und entspricht einer Ausschüttungsquote von 52 Prozent des bereinigten Konzerngewinns, deutlich über den 43 Prozent des Vorjahres.

Trotz eines starken operativen Geschäfts halbierte sich der Nettogewinn im Jahr 2024 nahezu auf 3,15 Milliarden Euro. Grund dafür waren hohe Sonderkosten in Höhe von 3,1 Milliarden Euro für den angekündigten Stellenabbau sowie der einmalige Sonderertrag aus dem Verkauf der Ex-Tochter Qualtrics im Vorjahr.

Wie die Tech-Konkurrenz aus den USA investieren die Deutschen ebenfalls massiv in Künstliche Intelligenz. SAP will die KI-Nutzung für Unternehmen vereinfachen und bringt dafür ein neues Datenmanagement-Tool auf den Markt. Die "Business Data Cloud", entwickelt in Zusammenarbeit mit Databricks, soll den Zugriff auf vereinheitlichte Geschäftsdaten ermöglichen – sowohl aus SAP-Software als auch von Drittanbietern.

Die Schweizer Großbank UBS sieht SAP weiterhin positiv und belässt die Aktie auf „Buy“ mit einem Kursziel von 283 Euro. Analyst Michael Briest erwartet zwar kurzfristig keine signifikanten Umsatzeffekte durch die neuen KI-Produkte, sieht aber eine verbesserte Positionierung für künftige Monetarisierung.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die SAP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,40 % und einem Kurs von 277,5EUR auf Tradegate (20. Februar 2025, 11:15 Uhr) gehandelt.





