Warum Deutschlands Banken jetzt digital aufrüsten müssen

Frankfurt (ots) - Mit X Money wagt Elon Musk den Angriff auf etablierte

Finanzinstitute. Der neue Bezahldienst ist der erste Schritt zu einer geplanten

"Super-App" X, die Social Media, Messaging, KI und Finanzdienstleistungen

vereint - ähnlich wie WeChat oder Alipay in Asien. Musks Anspruch ist klar: Alle

Finanzbedürfnisse in einer App. Er zielt damit gleichermaßen auf das

Geschäftsmodell amerikanischer als auch europäischer (Retail-)Banken. Die auf

Finanzdienstleister spezialisierte Unternehmensberatung Cofinpro schlägt drei

Kernthemen vor, mit denen hiesige Banken auf die Bedrohung reagieren können.



"Banken, die sich hinter schützenden Regulierungen oder vermeintlich stabilen

Kundenbeziehungen in Sicherheit wiegen, unterliegen einem gefährlichen Irrtum",

warnt Jan Rudolph-Göttmann, Payment-Experte bei der Cofinpro AG. "Die

regulatorischen Hürden für digitale Bezahldienste sind überschaubar. Und PayPal

hat gezeigt, wie schnell Kunden neue, innovative Finanzlösungen annehmen - bei X

Money könnte sich das wiederholen."





Musks Ambitionen mit X Money gehen weit über konventionelle Bezahllösungenhinaus: X als Plattform soll zu einer Super-App avancieren, die als zentralesElement eines digitalen Ökosystems alle Bereiche des Finanzlebens abdecken undmit anderen Anwendungen aus der X-Welt kombiniert werden soll. Dabei dürfte auchdie Bereitstellung von Konten, eigenen Zahlungslösungen sowie die Nutzung vondezentraler Infrastruktur (DLT) eine zentrale Rolle spielen.Digitalisierung endlich ernst nehmenMaren Schwarz, Senior Consultant bei Cofinpro, empfiehlt der Bankenbranche inDeutschland, sich mit drei Kernthemen zu befassen, um auf Angreifer wie X Moneyvorbereitet zu sein:1. Digitale Wallets: Kunden erwarten heute schnelle, sichere und bequemeTransaktionen - vom Online-Shopping bis hin zu kontaktlosen Zahlungen imAlltag. In einer zunehmend vernetzten Welt erleichtern digitale Wallets denZugriff auf Finanzdienstleistungen und reduzieren die Abhängigkeit vonBargeld und physischen Karten.2. DLT-basierte Payment-Lösungen: Das heutige Zahlungssystem ist zu langsam, zuteuer, zu fragmentiert. Distributed Ledger Technology (DLT) kann dieEffizienz steigern, aber auch Intermediäre überflüssig machen. Banken müsseneigene DLT-Plattformen entwickeln, bevor Big Tech oder X Money die Kontrolleüber die Zahlungs-Infrastruktur übernehmen.3. Digitale Währungen: Ob Kryptos, Stablecoins oder Tokenisierung - digitale Währungen ermöglichen neue Geschäftsmodelle. Banken sollten nicht nurhandeln, sondern auch Smart Contracts bzw. programmierbare Transfersanbieten. Wer hier nicht experimentiert, wird langfristig zum Zuschauer.Musk vs. Europa: Ein ungleicher WettlaufWährend Musk mit X Money Gas gibt, offenbaren europäische Projekte wie EPI(European Payment Initiative) die Schwerfälligkeit der hiesigen Branche.Rudolph-Göttmann: "Wir brauchen jetzt Tempo und eine mit den Verbändenabgestimmte Strategie - sonst entsteht ein neues Finanzökosystem, in dem(Retail-)Banken überflüssig werden." Der Cofinpro-Experte weist auch auf dendrohenden Verlust der Datenhoheit hin. Im klassischen Zahlungsverkehr könnenBanken die Aktivitäten ihrer Kunden noch nachvollziehen. Bei externenPlattformen verlieren sie diesen Einblick - und damit ein entscheidendes Assetin der Kundenbeziehung."Musk hat mehrfach bewiesen, dass er in kürzester Zeit ganze Branchen auf denKopf stellen kann", betont Maren Schwarz. "Banken müssen die Digitalisierungjetzt leben und nicht nur darüber reden. Wer heute in Wallets, DLT und digitaleWährungen investiert, sichert sich seine Zukunft im Finanzsystem." AlsWorst-Case-Szenario für die klassische Finanzindustrie sieht Schwarz eindezentrales Ökosystem, das nicht nur den Zahlungsverkehr revolutioniert, sondernauch Kreditvergaben, Brokerage und andere Bankdienstleistungen abdeckt - "dannstellt sich die existenzielle Frage: Wozu noch (Retail-)Banken?"Über Cofinpro ( http://www.cofinpro.de/ )Cofinpro unterstützt Deutschlands führende Banken und Fondsgesellschaften in derManagement-, Fach- und Technologieberatung. Zu den Kunden zählen großeGeschäfts-, Landes- und Förderbanken sowie die genossenschaftliche Finanzgruppe.Gegründet 2007 als mitarbeitergetragene Aktiengesellschaft beschäftigt dieUnternehmensberatung inzwischen rund 250 Bank- und Technologieexperten. Das Haushat 2024 zum 14. Mal in Folge vom Great Place to Work® Institut die Auszeichnungals einer der besten Arbeitgeber Deutschlands erhalten.Pressekontakt:corpNEWSmediaClaudia ThöringRedaktionTel.: +49 (0) 40 207 6969 82E-Mail: mailto:claudia.thoering@corpnewsmedia.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/104351/5974939OTS: Cofinpro AG