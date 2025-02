DAL erwirbt Light-Industrial-Immobilie in Bremen (FOTO)

Mainz (ots) -



- DAL baut Immobilien-Asset-Management-Aktivitäten weiter aus

- Transaktion erweitert das Corporate Real-Estate Portfolio

- Mietlösungen adressieren Unternehmen, die mehr Flexibilität und Service bei

gewerblichen Immobilien suchen



Die DAL Deutsche Anlagen-Leasing (DAL) erweitert ihr

Corporate-Real-Estate-Portfolio mit einer Investition in Bremen. Beim

Investitionsobjekt handelt es sich um eine Light-Industrial-Immobilie im

etablierten Gewerbegebiet "Hansalinie", die im Rahmen eines Asset Deals vom

Projektentwickler Peper & Söhne erworben wurde. Die Immobilie umfasst ein knapp

7.000 qm großes Grundstück sowie rund 2.270 qm Hallen- und 1.290 qm Büroflächen,

die im Jahr 2022 fertiggestellten wurden. Das Objekt ist langfristig an zwei

mittelständische Unternehmen vermietet und erfüllt modernste

Nachhaltigkeitsanforderungen.





Ausbau des Leistungsangebots um Mietlösungen für Unternehmensimmobilien"Das Objekt passt perfekt zu uns als Immobilien-Asset-Manager fürUnternehmensimmobilien und zu unserer langfristig orientierten Buy &Hold-Strategie", unterstreicht DAL-Geschäftsführer Kai Eberhard. "Gleichzeitigbaut die DAL damit das Leistungsspektrum für Unternehmen aus, die bezüglich dervon ihnen genutzten Immobilien mehr Freiraum wünschen, um sich stärker auf dieEntwicklung ihrer Kerngeschäftsfelder fokussieren zu können." Mirjam Hotsch,Transaktionsmanagerin bei Peper & Söhne, ergänzt : "Wir sind uns sicher, dassdiese Light-Industrial-Immobilie das Portfolio der DAL Deutsche Anlagen-Leasingideal ergänzt und bedanken uns bei allen Beteiligten für die sehr angenehme undeffiziente Transaktion."Die DAL als Leasinggesellschaft der deutschen Sparkassen ist seit über 60 Jahrenals Anbieter von Finanzierungslösungen im Bereich Corporate Real Estate aktivund verfügt über umfangreiche Erfahrung in der Planung, Verwaltung und demManagement von Unternehmensimmobilien. Diese Expertise bietet die DAL auch alsMietlösung für bonitätsstarke Unternehmenskunden in ausgewählten Regionen an.Das Angebot zielt auf Nutzer, die mehr Flexibilität und einen höherenServicegrad bei den von ihnen genutzten Immobilien benötigen und die Anmietungvon Produktions- und Verwaltungsgebäuden bevorzugen.Für den Nutzer einer Gewerbeimmobilie gibt es wesentliche Unterschiede zwischenLeasing und Miete in Bezug auf Laufzeiten, Instandhaltung, bilanzielle undsteuerliche Behandlung. Die Wahl zwischen Miete und Leasing ist somit stark vonstrategischen Überlegungen geprägt. Dies gilt insbesondere in einer Zeit, in derUnternehmen vor großen transformativen Herausforderungen stehen, dieInvestitionen in Digitalisierung und moderne Anlagen oder Maschinen erfordern.***Über die DAL:Die DAL gehört mit einem begleiteten Transaktionsvolumen von über 2,4 Mrd. Europro Jahr zu einem der führenden Spezialisten bei der Realisierung vongroßvolumigen, assetbasierten Investitionsvorhaben in Deutschland und inausgewählten europäischen Ländern. Im Fokus stehen Projektgeschäfte in denAssetklassen gewerbliche Immobilien, Energieerzeugung und Verteilung, Rail,Aviation und Shipping sowie das IT-Projektgeschäft. Als Verbundpartner derSparkassen-Finanzgruppe bringt die DAL die Projekte ihrer Kunden mit ihrereigenen Strukturierungsexpertise und der Finanzierungskraft der deutschenSparkassen zusammen. Die DAL ist Tochtergesellschaft der Deutsche Leasing AG,der größten herstellerunabhängigen Leasing-Gesellschaft in Deutschland.Weitere Informationen zu Immobilien-Mietlösungen der DAL:https://www.dal.de/de/assets/immobilien/immobilien-mietloesungenÜber Peper & Söhne:Peper & Söhne wurde Anfang 2013 ursprünglich als Family Office der Familie Pepergegründet. Aus diesem Nukleus entwickelte sich schnell das heutige, selbstinvestierende Projektentwicklungsunternehmen mit dem Fokus aufGewerbeimmobilien. Das Kerngeschäft Projektentwicklung und Immobilienmanagementumfasst die Konzeptionierung, Planung, Entwicklung und Revitalisierung vonGewerbeimmobilien. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf Logistik- undLight-Industrial-Immobilien. Zusätzlich zu den eigenen Projekten unterstütztPeper & Söhne als Service Developer Investoren und Bauherren dabei, ESG-konformeund werthaltige Gewerbeimmobilien zu entwickeln. Bis dato wurden über 40Projekte mit einem Volumen von über 465 Mio. Euro umgesetzt.http://www.peperundsoehne.dePressekontakt:Michael Schorlingmailto:m.schorling@dal.de+ 49 6131 804-1100DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KGEmy-Roeder-Straße 255129 MainzWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/173916/5974957OTS: DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG