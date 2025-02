BVMID Neujahrsempfang 2025 begeistert mit Innovation, Engagement und Vernetzung (FOTO)

München (ots) - Der Neujahrsempfang der Bundesvereinigung Mittelstand in

Deutschland (BVMID) setzte in diesem Jahr erneut ein starkes Zeichen für die

Bedeutung des Mittelstands in der deutschen Wirtschaft. Unter dem Motto

"Vorwärts Mittelstand" versammelten sich 300 Unternehmerinnen und Unternehmer in

der historischen Residenz München, um gemeinsam den Start ins neue Jahr zu

feiern und herausragende Leistungen zu würdigen.



Starker Rückenwind aus der Politik





Staatsminister Eric Beißwenger, MdL für Europaangelegenheiten undInternationales, betonte in seiner inspirierenden Grußbotschaft: "DerMittelstand wird nicht ohne Grund als das Rückgrat unserer Wirtschaftbezeichnet. In einer Zeit tiefgreifender Herausforderungen - vomFachkräftemangel über steigende Betriebskosten bis hin zur Bürokratie - brauchtder deutsche Mittelstand unsere volle Unterstützung." Seine Worte fanden bei denAnwesenden großen Anklang und unterstrichen die Relevanz des Mittelstands fürdie wirtschaftliche Stabilität Deutschlands.Höhepunkt: Verleihung des BVMID EXCELLENCE AWARD 2024Der feierliche Höhepunkt des Abends war die Verleihung des BVMID EXCELLENCEAWARD 2024 in den Kategorien "Nachhaltigkeit" und "Soziales Engagement". DieSchirmherrschaft für diese Auszeichnung übernahm der bayerischeMinisterpräsident Dr. Markus Söder, der die Bedeutung dieser Ehrung für denMittelstand hervorhob.Excellence Award Nachhaltigkeit : Holger Martens, Geschäftsführer der DOCUBYTEGmbH, wurde für sein langjähriges Engagement für das papierlose Büroausgezeichnet, das seit 20 Jahren einen Beitrag zur Ressourcenschonung leistet.Excellence Award Soziales Engagement : Michael Hastreiter von der EduPals gUG,erhielt die Auszeichnung für seine Projekte im Bereich der Erwachsenenbildungund die Ermöglichung von Auslandspraktika für Schüler durch den Zugang zuEU-Fördermitteln.Diese Ehrungen unterstreichen die zentrale Rolle des Mittelstands alsInnovations- und Verantwortungsträger in der Gesellschaft.Ein Abend voller Inspiration und KulturDas internationale Rahmenprogramm bot den Gästen musikalische und künstlerischeHighlights: Die Sopranistin Viktoria Zadvorna - bekannt als "Angel of Music" -verzauberte mit ihrer Stimme, während Klaus Kohler, Gewinner des BayerischenKabarettpreises, mit humorvoller Klavierakrobatik für Unterhaltung sorgte. DenAbschluss bildete eine mitreißende Keynote von Erfolgsautorin und SpeakerinBarbara Messer, die die Gäste mit neuen Impulsen in den Abend entließ.Netzwerken in festlicher AtmosphäreNetzwerken kam selbstverständlich nicht zu kurz. Nach dem Festakt imMax-Joseph-Saal hatten die Gäste bei einem erlesenen Buffet bis MitternachtZeit, neue, wertvolle Business-Kontakte zu knüpfen. In entspannter Atmosphärewurden bestehende Beziehungen vertieft und neue Partnerschaften angebahnt - ganzim Sinne des Veranstaltungsmottos.Innovative Partner und ein besonderes Buch-HighlightAls Premiumpartner präsentierte sich die agilimo Consulting GmbH unter derLeitung von Marcus Heinrich. Mit der Frage "Sind unsere Daten wirklich sicher?"setzte das Unternehmen einen wichtigen Akzent im Bereich IT-Security made inGermany.Ein weiteres Highlight des Abends war die Buchvorstellung von BVMID-GründerKajetan Brandstätter. Sein Werk "Netzwerke - Die Macht von Verbindungen" bietetpraxisnahe Einblicke in die Kunst des Netzwerkens. Brandstätter erklärte: "DieBVMID lebt vor, was im Buch theoretisch fundiert wird: Echte, vertrauensvolleGeschäftsbeziehungen sind der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg. " Das Buchdient als Leitfaden für den Mittelstand, um durch authentisches Netzwerken neueChancen zu erschließen und die Marktposition nachhaltig zu stärken.Über die BVMIDDie Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland (BVMID) ist eines der führendenBusiness-Netzwerke zur Förderung mittelständischer Interessen. Mit einembundesweiten Netzwerk aus Experten, Partnern und Entscheidungsträgern schafftdie BVMID wertvolle Synergien zwischen Unternehmen verschiedener Branchen undbietet eine Plattform für nachhaltigen Wissensaustausch undGeschäftsentwicklung.Pressekontakt:BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in DeutschlandRundfunkplatz 280335 München+49 89 540 35 91-0mailto:zentrale@bvmid.dehttps://bvmid.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/172454/5974966OTS: BVMID - Bundesvereinigung Mittelstand in Deutschland