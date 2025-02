Schneider Electric mit Umsatzrekord - Weiteres Wachstum erwartet

RUEIL-MALMAISON (dpa-AFX) - Der Technologiekonzern Schneider Electric hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt wie noch nie. Dabei profitierten die Franzosen von einem starken Energietechnikgeschäft, während die Industrieautomation schwächelte. Auch die Profitabilität verbesserte sich deutlich. Für das laufende Jahr kündigte der mit Siemens und Siemens Energy konkurrierende Konzern weitere Zuwächse an.

Am Markt konnten die Franzosen sowohl mit den Zahlen als auch mit dem Ausblick überzeugen. Die Aktie kletterte in der Spitze um mehr als acht Prozent, bevor ihr etwas die Luft ausging. Am Vormittag kommt sie noch auf ein Plus von fast sechs Prozent. Das reichte für den ersten Platz im moderat steigenden Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 .