Krones nach Rekordjagd auf Talfahrt - Auftragseingang moniert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der vor wenigen Tagen gestartete Rekordlauf der Aktien von Krones ist nach einem weiteren Hoch am Vortag in eine steile Talfahrt gemündet. Am Markt wurde von Gewinnmitnahmen nach den an diesem Donnerstag vorgelegten Jahreszahlen gesprochen. Manch einer monierte zudem den Auftragseingang des Herstellers von Abfüll- und Verpackungsanlagen.

Die Papiere hatten am Mittwoch nach einem zwischenzeitlichen Sprung auf 136,60 Euro im schwachen Gesamtmarkt bereits ihre Tagesgewinne abgegeben und mit minus zweieinhalb Prozent auf Tagestief geschlossen. Nun gaben sie weiter kräftig nach. Zuletzt ging es um die Mittagszeit um 7,1 Prozent abwärts auf 123,40 Euro. Damit ist die starke Erholung der Aktie seit Beginn des Jahres wieder nahezu Geschichte, es bleibt nur noch ein kleines Plus übrig. Zum Rekordhoch am Vortag belief es sich noch auf fast 14 Prozent nach gerade einmal etwas mehr als sieben Prozent im gesamten Vorjahr.