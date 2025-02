Schneider Electric - Aktie im Rampenlicht - 20.02.2025

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Schneider Electric einen Gewinn von +9,29 % verbuchen.

Mit einer Performance von +5,15 % konnte die Schneider Electric Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,67 % geändert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 214 Euro belassen. Der Elektro- und Automationskonzern habe im vierten Quartal die Erwartungen übertroffen und gleiches …

Der Technologiekonzern Schneider Electric hat im vergangenen Jahr so viel umgesetzt wie noch nie. Dabei profitierten die Franzosen von einem starken Energietechnikgeschäft, während die Industrieautomation schwächelte. Auch die Profitabilität …

Erfreuliche Geschäftszahlen haben am Donnerstag die Erholung der Aktien von Schneider Electric beschleunigt. Die Papiere des französischen Technologiekonzerns waren in der Spitze um 8,3 Prozent auf knapp 268 Euro in die Höhe geschnellt und haben …