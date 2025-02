Nachfrage nach Bausparverträgen bei der LBS Süd sinkt leicht

STUTTGART (dpa-AFX) - Deutschlands größter Landesbausparkasse, die LBS Süd, hat 2024 leichte Einbußen im Neugeschäft hinnehmen müssen. Das Brutto-Neugeschäft im Bereich Bausparen lag im vergangenen Jahr bei 16,3 Milliarden Euro, wie Vorstandschef Stefan Siebert in Stuttgart mitteilte. Damit habe man an das Vorjahresergebnis anknüpfen und damit in einem herausfordernden Umfeld Marktanteile hinzugewinnen können. 2023 hatte das Brutto-Neugeschäft noch 16,4 Milliarden Euro betragen.

Der Marktanteil habe sich 2024 auf 37,2 Prozent erhöht. Im Vorjahreszeitraum waren es 33,7 Prozent. "Die Ergebnisse vor der Zinswende 2022 wurden sogar übertroffen." Grundsätzlich teilen sich Bausparverträge in zwei Phasen auf: Sparerinnen und Sparer zahlen regelmäßig Geld ein, um nach einigen Jahren das Recht auf einen Kredit mit vergleichsweise niedrigen Zinsen zu bekommen. Dadurch haben sie Planungssicherheit, zum Beispiel für den Kauf einer Wohnung. Ferner erhalten sie Guthabenzinsen.