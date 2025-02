Bernstein belässt Renault auf 'Outperform' - Ziel 62 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Renault nach Jahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Die Resultate seien weitgehend erfreulich gewesen, schrieb Analyst Stephen Reitman in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Die Erwartungen seien vor allem beim Free Cashflow im Autogeschäft deutlich übertroffen worden. Der Experte verwies allerdings auf eine schwächer als erwartete Marge im Autogeschäft im zweiten Halbjahr. Der Ausblick wirke auch eher schwach./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 06:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 06:56 / UTC