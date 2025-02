Die Deutschen öffnen wieder ihre Geldbeutel (FOTO)

Bonn (ots) -



- Kauflaune der Deutschen für 2025 liegt über dem Vorjahr

- Lust auf große Anschaffungen und Reisen bleibt stabil

- Starker Aufwärtstrend: Kreditnachfrage zieht wieder an



Für die Deutschen sind die weltweiten Krisen und wirtschaftlichen Unsicherheiten

nach wie vor allgegenwärtig. Doch ihre finanzielle Situation scheint sich

allmählich zu stabilisieren. Eine aktuelle repräsentative Umfrage der norisbank

belegt, dass sich die Konsumfreude der Deutschen wieder aufhellt - und mit ihr

Bereits zu Beginn des letzten Jahres gab es erste Anzeichen dafür, dass dieKonsumfreude zurückkehrt. Die aktuelle Umfrage im Auftrag der norisbankbestätigt diesen Trend. Auch wenn die Deutschen letztes Jahr wieder hoheSparquoten erreicht haben, um ihren Wunsch nach Sicherheit zu erfüllen. Für 2025spielen Konsumpläne wieder eine stärkere Rolle als im Vorjahr. 31,8 Prozent derDeutschen planen für 2025 eine größere Anschaffung oder eine große Reise undsind auch bereit, beim Kauf von Produkten zukünftig mehr Geld für Qualität undNachhaltigkeit auszugeben. Zum Vergleich: Im Jahr 2024 lag dieser Wert bei 29,8Prozent und 2023 sogar nur bei 23,8 Prozent. Diese steigende Bereitschaft, inbedeutende Anschaffungen zu investieren, zeigt, dass die Deutschen trotzgestiegener Preise und wirtschaftlicher Belastungen optimistischer werden.Auch Investitionen in die eigene Gesundheit bleiben 2025 wichtig und erreichenfast das Vorjahresniveau: 19,5 Prozent der Deutschen planen wieder, mehr fürseigene Wohlbefinden zu tun in Form von Sport, Wellness oder gesunder Ernährung(2024: 20,5 Prozent). Zudem geben rund 8,3 Prozent der Befragten an, sich 2025mehr gönnen zu wollen, sei es durch Restaurantbesuche oder einfach ein Stückmehr Komfort. Dieser Wunsch nach mehr Lebensqualität verzeichnet 2025 denstärksten Zuwachs im Vergleich zu 5,5 Prozent im Vorjahr.Konsumlaune steigt, doch es gibt noch viel Luft nach obenTrotz dieser positiven Entwicklungen ist die Konsumlaune der Deutschen für dasJahr 2025 noch längst nicht dort, wo sie einmal war. Der Anteil derKauffreudigen, die für 2025 eine große Anschaffung planen, liegt mit 15,1Prozent zwar etwas höher als im Vorjahr (2024: 14,8 Prozent), erreicht jedochbei weitem nicht das Niveau von 2022 (24,3 Prozent). Ein ähnliches Bild zeigtsich bei den Reiseplänen. Im Jahr 2025 planen 12,7 Prozent der Befragten einegroße Reise, ähnlich wie im Vorjahr (2024: 12,6 Prozent). Doch das Niveau von2022, als 31,6 Prozent der Deutschen eine große Reise planten, ist weitentfernt. Offensichtlich können - angesichts der gestiegenen Preise und der