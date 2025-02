Markt für Anlageimmobilien erholt sich und wächst zweistellig / Engel & Völkers Commercial analysiert 64 deutsche Städte im Marktbericht für Wohn- und Geschäftshäuser

Hamburg (ots) - Sinkende Zinsen haben den Markt für Anlageimmobilien wieder in

Schwung gebracht: 2024 wurden in Deutschland rund 12 Prozent mehr Wohn- und

Geschäftshäuser (insgesamt rund 31.900 Objekte) verkauft als im Vorjahr, das

Transaktionsvolumen stieg um 10 Prozent auf 26,5 Mrd. Euro*. Vor allem in

Metropolen und deren Umland zeigt sich eine wachsende Nachfrage. Diese

Entwicklungen gehen aus dem aktuellen Marktbericht Deutschland 2025 - Wohn- und

Geschäftshäuser

(https://www.engelvoelkers.com/de-de/mehrfamilienhaus/download-marktbericht/)

von Engel & Völkers Commercial hervor, für den das Unternehmen die

Marktentwicklung in 64 Städten untersucht hat.



Investierende zurück auf dem Markt





Derzeit nutzen vor allem private, zunehmend aber auch wieder institutionelleInvestierende die verbesserten Finanzierungsbedingungen in Kombination mitmoderaten Preisen. Internationale Investierende haben ebenfalls den deutschenMarkt für Wohn- und Geschäftshäuser wiederentdeckt. Darüber hinaus trägt zurMarktbelebung bei, dass viele private Eigentümer:innen einen Verkauf anstreben,um die Ausgaben für notwendige Sanierungen zu vermeiden. InstitutionelleEigentümer:innen wiederum sind seit 2024 verstärkt am Markt aktiv, um ihrePortfolios zu optimieren.Angebotspreise auf Niveau von vor drei Jahren2024 zeigte der Markt weitgehend stabile Preise. Im bundesweiten Durchschnittlag der Angebotspreis bei 1.941 Euro pro Quadratmeter (reale Kaufpreise nach derVertragsverhandlung können abweichen). Das derzeitige Niveau der Angebotspreiseentspricht damit in etwa der Höhe von vor drei Jahren. Preissenkungen, wie essie 2022/23 gab, sind heute am Markt für Wohn- und Geschäftshäuser in allerRegel nicht mehr zu finden. Allerdings besteht für Käufer:innen bei Objekten inungenügendem energetischen Zustand durchaus Verhandlungsspielraum.Investments in unsanierte Immobilien als ChanceBestandsobjekte mit Sanierungspotenzial gibt es derzeit viele am Markt: 45Prozent der inserierten Wohn- und Geschäftshäuser haben eineEnergieeffizienzklasse von F oder schlechter. Für viele Investierende stelltdies eine attraktive Alternative zum teuren Neubau dar. Erfahrungswerte zeigen,dass der Kauf von Bestandsobjekten plus Modernisierungskosten oftmals günstigerausfällt als die Investition in Neubauimmobilien.Steigende RenditenDie Rendite am Markt für Wohn- und Geschäftshäuser bleibt auf einem attraktivenNiveau. In den guten Lagen der sieben deutschen A-Städte (Berlin, Düsseldorf,Frankfurt, Hamburg, Köln, München, Stuttgart) betrug sie im Vorjahr 3,4 bis 5,7Prozent - und damit mehr als zehnjährige Bundesanleihen (2,3 Prozent).