Trügerische Ruhe Ölpreis in banger Erwartung. Droht Brent Oil ein heftiger Preissturz? Brent Crude Oil handelt in diesen Tagen ruhig im Bereich von 76 US-Dollar. Doch hierbei könnte es sich um eine trügerische Ruhe handeln. Größere Verwerfungen kündigen sich an. Ein Preissturz ist nicht ausgeschlossen.