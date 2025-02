Alibaba rasiert Erwartungen mit starkem Gewinnsprung: Aktie haussiert

Die Cloud Intelligence Sparte war der Star des Quartals. Sie erzielte ein Umsatzwachstum von 13 Prozent auf 31,742 Milliarden Yuan. Besonders beeindruckend: Der Umsatz mit KI-bezogenen Produkten verzeichnete zum sechsten Mal in Folge ein dreistelliges Wachstum.

Das Unternehmen meldete für das Quartal, das am 31. Dezember endete, einen Nettogewinn von 48,945 Milliarden Yuan (6,72 Milliarden US-Dollar), deutlich über der Prognose von 40,6 Milliarden Yuan. Der Umsatz stieg auf 280,154 Milliarden Yuan, leicht über den Erwartungen von 279,34 Milliarden Yuan.

Diese positiven Zahlen ließen die US-notierten Alibaba-Aktien im Premarket-Handel um bis zu 10 Prozent steigen. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Aktien sowohl an der New Yorker als auch an der Hongkonger Börse bereits um rund 50 Prozent zugelegt.

Alibaba stärkt seine Position im KI-Sektor weiter. Nach der Einführung seines eigenen ChatGPT-ähnlichen Produkts Tongyi Qianwen (Qwen) im Jahr 2023 brachte das Unternehmen Anfang dieses Jahres die Qwen 2.5-Version auf den Markt. Laut Reuters übertrifft diese sogar das kürzlich von DeepSeek vorgestellte KI-Modell, das als effizienter und kostengünstiger als US-amerikanische Pendants gilt.

Zusätzlich kündigte Alibaba eine Partnerschaft mit Apple an, um KI-Funktionen für iPhones auf dem chinesischen Markt bereitzustellen – ein Schritt, der von Investoren aufmerksam verfolgt wird.

Auch Alibabas Kerngeschäfte liefen stabil. Die Taobao und Tmall Group verzeichnete im Dezember-Quartal einen Umsatzanstieg von 5 Prozent auf 136,091 Milliarden Yuan – trotz der unsicheren Verbraucherstimmung in China.

Die jüngsten Daten zeigen jedoch positive Anzeichen. Die chinesischen Einzelhandelsumsätze stiegen im Dezember stärker als erwartet um 3,7 Prozent, angetrieben durch Pekings Konjunkturmaßnahmen, darunter Zinssenkungen und ein fünfjähriges Finanzpaket im Wert von 10 Billionen Yuan.

Alibabas Gründer Jack Ma, der sich seit 2020 weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, nahm kürzlich an einem seltenen Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping teil. Xi forderte die anwesenden Unternehmer auf, ihr Vertrauen in eine "neue Ära" für private Unternehmen zu stärken und ihre Innovationskraft weiter auszubauen.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Alibaba Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,46 % und einem Kurs von 128,6EUR auf Tradegate (20. Februar 2025, 12:47 Uhr) gehandelt.





