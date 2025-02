HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN kommt weltweit auf den Markt und läutet eine neue Ära der faltbaren Technologie ein

KUALA LUMPUR, Malaysia, 20. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Huawei gab heute die weltweite Markteinführung des HUAWEI MateXT | ULTIMATE DESIGN bekannt, dem weltweit ersten im Handel erhältlichen dreifach faltbaren Smartphone. Das Unternehmen schlägt ein neues Kapitel in der Geschichte faltbarer Innovationen auf. Die Markteinführung steht unter dem Motto „Unfold the Classic" und lädt Benutzer weltweit ein, die Zukunft hautnah zu erleben. Von den kontinuierlichen Investitionen der Marke in die Forschung bis hin zu ihrer Führungsrolle im Produktdesign ist das HUAWEI Mate XT | ULTIMATE DESIGN die Frucht des Pioniergeistes von Huawei.

Außergewöhnliches Design: faszinierende Ästhetik