Wie gut funktioniert Kreislaufwirtschaft in der Praxis? / DBU und Projektpartner zu Besuch bei Kunststoffverarbeiter Pöppelmann

Berlin, Kassel und Lohne (ots) - Für das Kooperationsprojekt "Wege zumzirkulären Geschäftsmodell" vom Verband Klimaschutz-Unternehmen und demFachgebiet umweltgerechte produkte und prozesse (upp) der Universität Kasselwaren die Projektpartner und die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) alsFörderermittelgeberin diese Woche vor Ort beim Kunststoffverarbeiter Pöppelmannim niedersächsischen Lohne. Sie diskutierten wie gut zirkuläre Geschäftsmodellebisher in der Praxis funktionieren und wie Digitale Produktpässe umgesetztwerden können.Schon seit 2018 setzt Pöppelmann mit Pflanztöpfen für den Gartenbau konsequentauf Kunststoffprodukte aus PCR (Post Consumer Rezyklat)*. "Über die letztenJahre haben wir immer mehr Anwendungsbereiche für PCR erschlossen. Wo wirkönnen, arbeiten wir mit Rezyklaten, wie bei Produkten für dieAutomobilindustrie", erklärt Benjamin Kampmann, zuständig fürKreislaufwirtschaft und Klima bei Pöppelmann. Zukünftig wird es für Verpackungenund Fahrzeuge EU-weite Rezyklateinsatzquoten geben. Pöppelmann ist für mehrRezyklateinsatz durch eine Quote, sieht aber auch Risiken: "Damit mehr PCRgenutzt wird, können solche Vorgaben hilfreich sein. Es besteht jedoch dieGefahr, dass Verpackungen zukünftig aus den Rezyklaten hergestellt werdenmüssen, die heute beispielsweise für Rohre und landwirtschaftliche Foliengenutzt werden. Denn auf dem Markt gibt es nicht genug PCR und Unternehmenmüssen künftig die Quoten erfüllen. Wir befürchten, dass für alle Produkte, fürdie keine Quoten gelten, dann neuer Kunststoff statt Rezyklat eingesetzt wirdund insgesamt gar nicht mehr Rezyklate verwendet werden."Professor Jens Hesselbach von der Universität Kassel ergänzt: "SolcheVorschriften machen es Betrieben nicht leicht auf Kreislaufwirtschaftumzustellen. Zirkuläres Wirtschaften kann Probleme mit vorgeschriebenenRecyclingquoten bedeuten: Wenn Unternehmen langlebige Produkte auf den Marktbringen, werden diese länger genutzt, Bauteile oder Rohstoffe später recyceltund können deutlich später erst als Rezyklate wiederverwendet werden. Da sieihre Recyclingquoten erfüllen müssen, haben Unternehmen dadurch zu wenig Anreizelanglebige Produkte zu entwickeln. In der Praxis kann Kreislaufwirtschaft alsodie Entwicklung langlebiger Produkte hemmen, obwohl genau das ein Ziel vonzirkulärem Wirtschaften ist.""Durch zirkuläres Wirtschaften lassen sich wesentliche Umweltbelastungenreduzieren, natürliche Ressourcen schonen und Klimaschutz aktiv vorantreiben",sagt DBU-Generalsekretär Alexander Bonde. "Wir unterstützen Unternehmen dabei,lineare durch zirkuläre Geschäftsmodelle zu ersetzen, damit Kreislaufwirtschaft