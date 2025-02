Stiftung gründen - aber ab wann? Stiftungsexperte Sascha Drache klärt über die wichtigsten finanziellen Voraussetzungen auf (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Langenfeld (ots) - Die Entscheidung zur Stiftungsgründung ist eine strategischeWeichenstellung mit finanziellen und rechtlichen Implikationen. PotenzielleStifter fragen sich: Ab welchem Einkommen und Vermögen ist dieser Schrittsinnvoll? Diese Überlegung betrifft nicht nur vermögende Privatpersonen undUnternehmer, sondern auch jene, die Vermögenssicherung, steuerliche Optimierungoder philanthropische Ziele anstreben. Wann sich eine Stiftung lohnt und welcheFaktoren dabei entscheidend sind, erfahren Sie hier.Die Stiftung als Rechtsinstitut existiert in Deutschland bereits seit mehr als1.000 Jahren und hat sich zu einem hocheffizienten Instrument der langfristigenVermögensgestaltung entwickelt. Während sie traditionell mit großenUnternehmerdynastien und bedeutenden Philanthropen assoziiert wurde, entdeckenzunehmend auch Privatpersonen und mittelständische Unternehmer diese Form derVermögensstrukturierung für sich. Doch trotz des wachsenden Interesses bestehtUnsicherheit: Ab welchem Vermögensniveau lohnt sich der erheblicheadministrative und finanzielle Aufwand? Die anhaltende Vermögenskonzentration,steigende Immobilienpreise und steuerliche Vorteile schaffen attraktiveRahmenbedingungen - dennoch sorgen bürokratische Hürden und unklarewirtschaftliche Schwellenwerte für Zurückhaltung. Besonders derGenerationenwechsel macht eine strategische Planung erforderlich, doch vielezögern aus Angst vor langfristigen Verpflichtungen. "Wer sich nicht frühzeitigmit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auseinandersetzt, riskiert erheblichefinanzielle Nachteile", warnt Stiftungsexperte Sascha Drache. "Fehlende Planungführt dazu, dass wertvolle Vermögenswerte ineffizient verwaltet oder gar durchsteuerliche Belastungen geschmälert werden - und damit das eigentlicheStiftungsziel aus den Augen gerät.""Eine erfolgreiche Stiftungsgründung beginnt mit einer fundierten Strategie -nur so lassen sich finanzielle Hürden überwinden und langfristige Vorteilesichern", erklärt Sascha Drache weiter. "Durch eine individuelle Planung undmaßgeschneiderte Stiftungsstrukturen können steuerliche Optimierungen genutztund bürokratische Herausforderungen effektiv gemeistert werden." Als führenderExperte bringt Sascha Drache jahrzehntelange Erfahrung im deutschenStiftungsrecht mit. Mit seiner Beratung in Sachen Stiftungsgründung richtet sichder als deutscher Stiftungspapst bekannte Experte vor allem an mittelständischeUnternehmer und begleitet sie persönlich und zuverlässig durch den gesamtenGründungsprozess. So stellt er sicher, dass die Stiftungen auf einem stabilenFundament stehen und nachhaltig wirken können. Seine Mandanten profitieren von