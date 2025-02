Bauarbeiten für Luftverteidigungssystem Arrow laufen

Der "Pfeil" kann anfliegende Raketen in bis zu über 100 Kilometern Höhe zerstören, also außerhalb der Atmosphäre und im beginnenden Weltraum. Das soll feindliche Raketen möglichst weitgehend wirkungslos machen. Diese Fähigkeit in der höchsten Abfangschicht gab es bisher so nicht.

Andere Luftverteidigungssysteme wurden nach dem Ende des Kalten Krieges teils abgebaut und werden nun wieder verstärkt. Deutschland hat dazu eine Initiative für ein europäisches Luftverteidigungssystem (European Sky Shield Initiative/ESSI) angestoßen, eine Konsequenz aus dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Der Sprecher des Bonner Bundesamtes erklärte, in Holzdorf sollten die Arbeiten bis 2028 beendet werden. Zu den beiden weiteren Arrow-Standorten Deutschland teilte er mit: "Im Norden werden für die dort festgelegten Standorte derzeit die grundlegenden Dokumente erstellt, um dann in der nächsten Phase mit der konkreten Bauplanung zu beginnen. Im Süden wurden noch keine Standorte final bestimmt."/cn/DP/ngu