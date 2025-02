Frese Recruiting verrät, wie Praxen mit ausländischen Fachkräften langfristig wachsen können (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Köln (ots) - In einer Zeit, in der der Bedarf an qualifizierten Fachkräftenimmer dringlicher wird, sieht sich auch die Gesundheitsbranche mit erheblichenHerausforderungen konfrontiert. Um den wachsenden Personalbedarf in Praxen zudecken, hat es sich Tobias Frese mit der Frese Recruiting GmbH zur Aufgabegemacht, Fachkräfte aus dem Ausland zu vermitteln. Wie ihm das gelingt und wiePraxen mit ausländischen Fachkräften langfristig wachsen können, erfahren Siehier.Die Gesundheitsbranche befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel. DerFachkräftemangel setzt immer mehr Praxen unter Druck - nicht nur diePatientenversorgung ist gefährdet, sondern auch das Wachstum vielerEinrichtungen. In einer alternden Gesellschaft wird es zunehmend schwieriger,qualifiziertes Personal zu finden, wodurch sich die Situation weiter zuspitzt.Viele Praxen wollen dieser Entwicklung entgegenwirken und langfristige Lösungenfür ihre Personalprobleme finden. Doch fehlende Strategien zurMitarbeitergewinnung, ein hoher Wettbewerb um Fachkräfte und begrenzteRessourcen erschweren es, offene Stellen nachhaltig zu besetzen. "Gelingt esPraxen nicht, innovative Lösungen für den Fachkräftemangel zu finden, drohennicht nur erhebliche Qualitätseinbußen in der Versorgung - langfristig könntedas sogar ihre Existenz gefährden", warnt Tobias Frese von der Frese RecruitingGmbH."Die Integration ausländischer Fachkräfte bietet Praxen die Chance, ihrenPersonalbedarf dauerhaft zu decken", fährt der Experte fort. "Mit gezieltenRekrutierungsstrategien können sie nicht nur den Fachkräftemangel überwinden,sondern sogar ihr Wachstum vorantreiben." Genau hier setzt die Frese RecruitingGmbH an: Nicht nur vermitteln Tobias Frese und sein Team bereitsvorqualifizierte Physiotherapeuten - sie unterstützen Praxen auch umfassend beider Einstellung und Integration neuer Mitarbeiter. Dazu gehört auch,ausländische Fachkräfte umfassend bei der Wohnungssuche, der Anerkennung ihrerAusbildung und den Visaanträgen zu begleiten. Durch die Zusammenarbeit mit einemzertifizierten Bildungsträger erhalten ausländische Physiotherapeuten dienotwendigen Qualifikationen für ihre Berufsanerkennung in Deutschland. Praxenprofitieren von dieser Unterstützung gleich dreifach: Sie erhalten qualifizierteMitarbeiter, werden durch Zuschüsse der Agentur für Arbeit finanziell entlastetund haben weniger Aufwand.Herausforderungen bei der Rekrutierung ausländischer Fachkräfte"Die Integration von Fachkräften aus dem Ausland ermöglicht es Praxen, ihrenPersonalbedarf langfristig zu decken und von internationaler Erfahrung zuprofitieren", berichtet Tobias Frese. "Doch der Weg dorthin ist oft steinig. Die