BERNSTEIN RESEARCH stuft NOVO NORDISK auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Novo Nordisk auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 620 dänischen Kronen belassen. Analyst Florent Cespedes bezieht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie auf die US-Zolldrohungen, die auch Pharmaprodukte betreffen. Pharmaprodukte zählten laut Welthandelsorganisation (WTO) zu den essenziellen Gütern und seien damit von Zöllen ausgenommen, so der Experte. Allerdings sollten mögliche Kollateralschäden beachtet werden. So könnten europäische Pharmafirmen im Gegenzug weniger Geld in die Forschung in den USA stecken, was die US-Steuereinnahmen langfristig schmälern könnte. Zudem produzierten viele US-Unternehmen in Irland und wären damit auch von Zöllen betroffen. Alles in allem bleibe damit offen, ob es überhaupt zu Zöllen kommen werde./mis/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2025 / 08:54 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2025 / 08:54 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Novo Nordisk Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,11 % und einem Kurs von 79,92EUR auf Tradegate (20. Februar 2025, 13:00 Uhr) gehandelt.