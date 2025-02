Hypoport blickt optimistisch auf 2025 - Aktienkurs springt hoch

Teiser schrieb gestern 21:27

19.02.2025 / 21:17 CET/CEST

Hypoport SE: Deutlicher Umsatz- und EBIT-Anstieg im Geschäftsjahr 2024 // Veröffentlichung Prognose 2025







Berlin, 19. Februar 2025: In der heutigen Vorstandssitzung wurden die vorläufigen und nicht testierten Geschäftszahlen des Hypoport-Konzerns für das Geschäftsjahr 2024 ausgewertet.







Zudem hat der Vorstand beschlossen, dass der Umsatz des Tochterunternehmens Starpool Finanz GmbH im Segment Real Estate & Mortgage Platforms rückwirkend von einer Netto- auf eine Bruttoausweisung umzustellen ist und somit einschließlich der an Vertriebe weitergeleiteten Unterprovisionen auszuweisen ist.







Dadurch erhöht sich der Konzernumsatz und der Ausweis der weitergeleiteten Unterprovisionen für das Geschäftsjahr 2023 rückwirkend um ca. 130 Mio. Euro und für das Geschäftsjahr 2024 um ca. 100 Mio. Euro. Somit ergeben sich in Summe aus diesem Sachverhalt keine Auswirkungen auf den Rohertrag und das EBIT.







Zusätzlich wurde ebenfalls bei Starpool die Umsatzabgrenzung korrigiert, was zu einer rückwirkenden Erhöhung des Umsatzes, Rohertrags und EBIT um 1,0 Mio. Euro für das Geschäftsjahr 2023 führt.







Weitere Geschäftsmodelle sind hiervon nicht betroffen.







Der Hypoport-Vorstand erwartet auf dieser Basis die folgenden Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024:







Umsatz 12M/24: ca. +15% auf ca. 560 Mio. Euro (12M/23 angepasst: ca. 490 Mio. Euro / 12M/23 berichtet: 360 Mio. Euro)





Rohertrag 12M/24: ca. +15% auf ca. 240 Mio. Euro (12M/23 angepasst: ca. 209 Mio. Euro / 12M/23 berichtet: 208 Mio. Euro)





EBIT 12M/24: ca. +23% auf ca. 17 Mio. Euro (12M/23 angepasst: 14,3 Mio. Euro / 12M/23 berichtet: 13,3 Mio. Euro)





Hauptursache für den Umsatz- und Ertragsanstieg des Konzerns im Geschäftsjahr 2024 war eine deutlich verbesserte Geschäftsentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung des Segments Real Estate & Mortgage Platforms.







Im Zuge der Auswertung der vorläufigen Geschäftszahlen stellte der Vorstand zudem seine Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2025 auf:







Für das Gesamtjahr 2025 rechnet Hypoport mit einem Umsatz von mindestens 640 Mio. Euro, einem Rohertrag von mindestens 270 Mio. Euro sowie einem EBIT zwischen 30 Mio. Euro und 36 Mio. Euro. Dies entspricht jeweils einer zweistelligen Wachstumsrate.







Die dem Vorstand vorliegenden Geschäftszahlen bedürfen noch der Testierung durch den Wirtschaftsprüfer sowie der Feststellung durch den Aufsichtsrat. Hypoport wird seine vorläufigen Ergebnisse des Geschäftsjahres 2024 in detaillierter Form wie geplant am Montag, 10. März 2025 und den Geschäftsbericht am 24. März 2025 veröffentlichen.







