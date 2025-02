Nordzucker schließt lange Kampagne 2024/25 erfolgreich ab - hohe Rübenerträge und zuverlässige Verarbeitung (FOTO)

Braunschweig (ots) - Nordzucker beendet eine außerordentlich lange Kampagne, die

konzernweit durch hohe Rübenerträge und eine stabile Verarbeitung geprägt war.

Die Kampagne, die am 15. Februar 2025 im deutschen Nordzucker-Werk in

Nordstemmen abgeschlossen wurde, hatte - aufgrund hoher erwarteter Erträge -

bereits Ende August in den Werken in Opalenica (Polen) und Schladen

(Deutschland) begonnen.



Mit einer durchschnittlichen Dauer von 145 Tagen (Vorjahr 135 Tage) war die

Kampagne eine der längsten in der Geschichte des Unternehmens. Während

konzernweit hohe Rübenerträge verzeichnet werden konnten, blieben die

Zuckergehalte leicht unter dem fünfjährigen Durchschnitt. Eine spätere Aussaat

als in den Vorjahren sowie ein kühles und nasses Frühjahr bremsten zunächst die

Entwicklung der Rüben. Doch ein Wachstumsschub im Sommer konnte dies teilweise

ausgleichen. Im weiteren Verlauf führten regelmäßige Niederschläge schließlich

zu hohen Rübenerträgen, hatten jedoch auch Auswirkungen auf den Zuckergehalt der

Zuckerrüben. Die Rübenqualität war in den meisten Regionen insgesamt auf einem

guten Niveau mit Ausnahme der Slowakei. Dort, aber auch in Deutschland, waren

vielerorts Blattkrankheiten aufgetreten.







Verarbeitungsbedingungen, sodass die Rüben bis in den Januar hinein eine gute

Qualität aufwiesen. Dank dieser guten Witterungsbedingungen und der

hervorragenden Zusammenarbeit aller Beteiligten konnten wir eine sehr stabile

Kampagne durchführen. Trotz der hohen Rübenmengen und der sehr langen

Verarbeitungszeit verlief die Kampagne insgesamt sehr gut", so Lars Gorissen,

Chief Executive Officer der Nordzucker AG.



Die Crush, die Verarbeitung des Zuckerrohrs, in Australien wurde bereits am 14.

Januar 2025 im Werk Marian beendet. Dabei wurden rund 4,85 Millionen Tonnen

Zuckerrohr verarbeitet. Starke Regenfälle und Stürme in der Region hatten

zuletzt die Ernte des Zuckerrohrs beeinträchtigt. Zwei der drei Werke von Mackay

Sugar beendeten aus diesen Gründen die Ernte und Verarbeitung des Zuckerrohrs

bereits vor Weihnachten.



Effiziente Verarbeitungsleistung und erfolgreiche Investitionen sichern

CO2-Reduktion in den Werken



Die Verarbeitungsleistung in den Werken war während der Kampagne über den

gesamten Konzern und die gesamte Kampagne hinweg sehr gut. Große Investitionen,

wie das neue 80.000 Tonnen

Extraktionsturm in Uelzen, haben sich in ihrer ersten Kampagne bereits

erfolgreich bewährt und sind wesentliche Meilensteine, um die Seite 2 ► Seite 1 von 4





