Börsen Update Europa - 20.02. - MDAX stark +0,99 %

Der TecDAX bewegt sich bei 3.881,28 PKT und steigt um +0,58 %.

Top-Werte: Kontron +4,79 %, Eckert & Ziegler +4,72 %, Sartorius Vz. +3,07 %

Flop-Werte: PNE -5,24 %, HENSOLDT -2,34 %, Formycon -2,06 %

Der E-Stoxx 50 steht aktuell (13:59:56) bei 5.493,77 PKT und steigt um +0,64 %.

Top-Werte: Schneider Electric +4,83 %, Banco Santander +3,06 %, Infineon Technologies +3,03 %

Flop-Werte: Airbus -1,94 %, SAFRAN -1,30 %, Mercedes-Benz Group -1,16 %

Der ATX bewegt sich bei 4.057,56 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +6,19 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +1,83 %, UNIQA Insurance Group +0,94 %

Flop-Werte: Erste Group Bank -1,36 %, EVN -1,18 %, OMV -1,05 %

Der SMI steht bei 12.795,22 PKT und gewinnt bisher +0,04 %.

Top-Werte: Zurich Insurance Group +2,74 %, ABB +2,27 %, CIE Financiere Richemont +1,64 %

Flop-Werte: Sonova Holding -2,75 %, Nestle -1,10 %, Alcon -0,94 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:54) bei 8.150,26 PKT und steigt um +0,48 %.

Top-Werte: Schneider Electric +4,83 %, STMicroelectronics +3,20 %, BNP Paribas (A) +2,13 %

Flop-Werte: Carrefour -6,90 %, Accor -2,77 %, Renault -2,08 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:47) bei 2.720,42 PKT und steigt um +0,70 %.

Top-Werte: SSAB Registered (A) +3,25 %, ABB +2,27 %, Alfa Laval +2,17 %

Flop-Werte: AstraZeneca -1,36 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,30 %, Skandinaviska Enskilda Banken (A) +0,53 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 3.944,00 PKT und steigt um +0,05 %.

Top-Werte: ALPHA SERVICES AND HOLDINGS +1,55 %, Athens Water Supply and Sewerage Company +1,33 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,94 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -1,80 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,53 %, Hellenic Telecommunications Organizations -0,53 %