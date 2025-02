RWE auf Erholungskurs: Drei Gründe für eine Neubewertung

RWE könnte über 10 Milliarden Euro durch gezielte Maßnahmen freisetzen, unter anderem durch den teilweisen Verkauf von Windparks und die Reduzierung von Onshore-Wind-Investitionen in den USA. Der Verkauf der 25-prozentigen Beteiligung am Netzbetreiber Amprion könnte bis zu 2 Milliarden Euro einbringen.

Diese Umschichtungen könnten die Eigenkapitalrendite verbessern und das Unternehmen flexibler für zukünftige Investitionen machen. Zudem wird erwartet, dass RWE sein Aktienrückkaufprogramm um weitere 2 Milliarden Euro ausweitet, was den Gewinn je Aktie (EPS) bis 2027 um bis zu 12 Prozent steigern könnte.

Ein oft übersehener Wachstumsfaktor für RWE ist laut BofA Research die steigende Nachfrage nach Rechenzentren. Deutschland steht vor einem digitalen Ausbau, und RWE sei bestens positioniert, um diese Nachfrage mit geeigneten Standorten, Netzanschlüssen und erneuerbaren Energien zu bedienen.

RWE könnte durch die Bereitstellung von Energie für Rechenzentren bis zu 10 Prozent seiner aktuellen Marktkapitalisierung hinzugewinnen, rechnen die Analysten vor. Auch im US-Geschäft schlummere noch Potenzial. Das Unternehmen besitzt 10 Terawatt-Stunden an frei handelbarer Stromkapazität in Texas, einem der am schnellsten wachsenden Märkte für Datacenter-Strombedarf.

RWE steht vor einem potenziellen Kursaufschwung, gestützt auf eine effizientere Kapitalallokation, starkes Gewinnwachstum und neue Marktchancen im Rechenzentrumsbereich. Das Kursziel von 42 Euro bedeutet einen Aufschlag von 50 Prozent zum aktuellen Niveau.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die RWE Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,05 % und einem Kurs von 28,81EUR auf Lang & Schwarz (21. Februar 2025, 07:34 Uhr) gehandelt.





