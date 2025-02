Goldpreis explodiert! 21 0 Kommentare Goldpreis: USA räumen Londons Gold leer!

Die USA räumen die Lager in London leer, um an Gold zu kommen. Fort Knox soll ein Audit bekommen. Was passiert hier?

Für Sie zusammengefasst USA leeren Londoner Lager für Goldtransfers.

Trump schürt Ängste vor globalem Handelskrieg.

Goldpreise erreichen neues Allzeithoch durch Unsicherheit.

Jochen Stanzl ist Chef-Marktanalyst bei CMC Markets in Frankfurt. Davor war er über 15 Jahre bei der BoerseGo AG als Finanzmarktanalyst tätig und hat unter anderem die Portale GodmodeTrader, Jandaya und die Investment- und Analyseplattform Guidants mit aufgebaut und als erfolgreiche Kanäle in der deutschen Trading-Community etabliert. Sein analytischer Fokus liegt auf der Kombination aus technischer und fundamentaler Analyse von Währungen, Rohstoffen, Anleihen und der weltweiten Aktienmärkte.