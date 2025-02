Rico G. von Löwenstein verrät, wie Forex-Trading finanzielle Sorgen lösen kann (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Bennewitz (ots) - Viele Menschen ab 50 Jahren kennen das Gefühl: Die eigenefinanzielle Zukunft wirkt unsicher, Rentenlücken stellen eine erheblicheBelastung dar, und die steigenden Lebenshaltungskosten lassen wenig Spielraum.Gleichzeitig wächst der Wunsch nach Unabhängigkeit - doch welche Wege gibt es,um Sicherheit und Flexibilität in Einklang zu bringen?Die Sorge, im Alter finanziell nicht ausreichend abgesichert zu sein,beschäftigt viele Menschen - vor allem ab einem Alter von 50 Jahren: SteigendeLebenshaltungskosten, unsichere Rentensysteme und unvorhersehbare Ausgaben - alldas führt dazu, dass immer mehr Menschen nach zusätzlichen Einkommensquellensuchen, um ihren Ruhestand finanziell absichern und später sorgenfrei genießenzu können. Eine Möglichkeit dazu bietet der Forex-Markt, der als größterFinanzmarkt der Welt rund um die Uhr den Handel mit Währungen ermöglicht. Erverspricht Flexibilität und Unabhängigkeit, wird jedoch oft als kompliziert oderrisikoreich wahrgenommen. Fehlendes Wissen, ein begrenztes Startkapital sowiedie Angst vor Verlusten hindern viele daran, sich mit dieser Chanceauseinanderzusetzen. "Die größte Hürde dieser Menschen existiert in ihrem Kopf.Sie fürchten nicht nur finanziell einen großen Fehler zu begehen, sondern auchwertvolle Zeit mit der Familie zu verschwenden", konkretisiert Rico G. vonLöwenstein, Experte für Forex-Trading und Gründer der von Löwenstein GmbH, dasProblem. "Doch wer nichts unternimmt, bleibt in finanzieller Unsicherheitgefangen. Ich sehe es immer wieder: Menschen verschieben ihre Entscheidungen -bis es irgendwann zu spät ist.""Wer langfristige finanzielle Sicherheit anstrebt, sollte frühzeitig lernen, wieman unabhängige Einkommensquellen erschließt - anstatt darauf zu hoffen, dassdas Rentensystem ausreicht", betont Rico G. von Löwenstein. "Durch gezielteStrategien im Forex-Trading können sich Menschen Schritt für Schritt einestabile Grundlage aufbauen, ohne dabei unnötige Risiken einzugehen." Alserfahrener Trading-Profi begleitet er seit über 15 Jahren Menschen auf diesemWeg: In seinen Schulungen der von Löwenstein GmbH vermittelt er praxisnahesWissen, das Ängste und Unsicherheiten abbaut. Zahlreiche Teilnehmer konntendadurch nicht nur zusätzliche Einkünfte erzielen, sondern auch langfristig ihrefinanzielle Lage verbessern. Besonders in der zweiten Lebenshälfte bedeutet diesmehr Freiheit, weniger Abhängigkeit von externen Faktoren und die Möglichkeit,das Leben nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.Was der Einstieg in Forex-Trading ermöglichtForex-Trading ist mehr als nur ein finanzieller Ausgleich: Es bietet neue