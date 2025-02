Appell an Tesla-Aktionäre: Nicht gegen Elon Musk wetten, warnt Shortseller Block

Tesla steht aktuell unter Druck. Die Aktie fiel in diesem Jahr um über 10 Prozent, belastet durch enttäuschende Geschäftszahlen und Bedenken hinsichtlich Musks politischer Verstrickungen. Seine Rolle als Leiter des "Department of Government Efficiency" (DOGE) der US-Regierung sorgt für Irritationen bei Investoren.

"Es ist eine Sache, sich zu fragen, ob man auf Elon Musk setzt, aber ich würde nicht gegen ihn wetten", sagte Block über den Tesla-CEO. Trotz dieser Warnung äußerte er Zweifel an Musks ehrgeizigen Projekten, insbesondere im Bereich Robotaxis. Block erinnerte daran, dass Musk bereits seit 2016 die baldige Einführung von Robotaxis ankündigt – ohne bisherige Umsetzung.

Block sieht hier ein zweischneidiges Schwert. "Vielleicht hat Musk seine Sicht auf die Elektrifizierung der Wirtschaft geändert", so Block. Einst ein Vorreiter im Kampf gegen den Klimawandel, könnte Musk nun selbst Zweifel an der umfassenden Umstellung auf Elektrofahrzeuge haben. "Meine Frage ist, ob er insgeheim glaubt, dass Elektrofahrzeuge noch weit davon entfernt sind, Verbrenner zu ersetzen, und es sich eher um ein Nischenprodukt handelt", so Block.

Finger weg von China

Block warnte zudem erneut eindringlich vor chinesischen Aktien. "Ich habe 15 Jahre lang gesagt, dass man den Zahlen dieser Unternehmen, insbesondere derjenigen, die außerhalb Chinas börsennotiert sind, nicht trauen kann", erklärte er. Für ihn sind die geopolitischen Risiken zu hoch. "Wenn man bereit ist, das Risiko einzugehen, eines Tages aufzuwachen und zu sehen, dass China Taiwan angegriffen hat – großartig. Ich bin es nicht."

Er bezeichnete den chinesischen Präsidenten Xi Jinping als "absolute Katastrophe für China" und betonte die Gefahr eines möglichen Konflikts um Taiwan.

Block äußerte sich auch zu chinesischen Technologieunternehmen, die mit dem KI-Programm DeepSeek verbunden sind. Obwohl er hier keine konkreten Leerverkäufe plant, bezweifelt er den langfristigen Mehrwert großer Sprachmodelle.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





