Rekordlauf pausiert - Walmart sacken ab

Investiere in dich selbst: Bildung und Weiterentwicklung

Zukünftig nur noch Verlass auf KI?

In vielen (Finanz-)Ratgebern und von den meisten Motivationscoaches findet man oftmals einen wichtigen Tipp: Investiere in dich selbst!So sollen beispielsweise bis zu 10 % des monatlichen Gehalts in die eigene (Weiter-)Bildung investiert werden - auf allen Ebenen, wo man sich persöhnlich,... sorry persönlich weiterentwickeln kann - beruflich und privat.So habe ich vorhin auch eine nützliche Neuerscheinung entdeckt:Quelle: https://www.duden.de/Für 150k (Wörter-)Depots gibt es zudem noch das umfassende Standardwerk zur deutschen Rechtschreibung für 35 € (obwohl ja auch die PC-Software bei der Eingabe bei wallstreet online oder in Word bei der korrekten Schreibweise unterstützen kann):Quelle: https://shop.duden.de/Duden-Die-deutsche-Rechtschreibung/9783411040193Ich frage mich ernsthaft, ob es irgendwann mal möglich ist, dass wir Geschäftsberichte lesen werden, wo völlig auf eine korrekte Schreibweise gepfiffen wird!?Aber wahrscheinlich verlässt sich die Menschheit auch zunehmend nur noch auf die KI-Unterstützung und vernachlässigt die eigene Bildung und Weiterentwicklung.Schade eigentlich!