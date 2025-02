Optimierte Kühlung für enorme Leistung

TAIPEI, 20. Februar 2025 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit führenden Computermarken, präsentiert die GeForce RTX 50-Serie-Grafikkarten mit der NVIDIA Blackwell-Architektur, darunter die GeForce RTX 5090, RTX 5080 und RTX 5070 Ti, die ab sofort erhältlich sind, während die RTX 5070 ab dem 5. März verfügbar sein wird. Dank innovativer Kühllösungen und KI-gestützter Leistungssteigerungen bieten GIGABYTE-Grafikkarten eine erstklassige thermische Effizienz und optimierten Luftstrom für ein verbessertes Gaming-Erlebnis. Durch die Integration eines innovativen Lüfterdesigns und fortschrittlicher Wärmeleitmaterialien gewährleisten diese neuen Grafikkarten eine verlängerte Lebensdauer und Spitzenleistung für Enthusiasten, Gamer und KI-Computing-Profis gleichermaßen.

GIGABYTE bietet sowohl luft- als auch wassergekühlte Varianten der GeForce RTX 50-Serie und stellt damit eine optimale Lösung für jedes Gaming-Setup bereit. Beide Varianten sind mit wärmeleitfähigem Gel in Serverqualität versehen, das eine effiziente Wärmeableitung gewährleistet und sich über die gesamte Nutzungsdauer nicht verschiebt. Die AORUS XTREME WATERFORCE-Serie richtet sich an Enthusiasten und bietet leistungsstarke Flüssigkühlung – wahlweise als All-in-One-(AIO)-Lösung oder mit Wasserblock-Konfiguration. Dabei ist die AIO-Lösung mit Flüssigmetall-Wärmeleitpaste ausgestattet, um die Wärmeableitung weiter zu optimieren. Parallel dazu setzen die luftgekühlten Modelle auf fortschrittliche Kühltechnologien, darunter hochwertige Metall-Wärmeleitpaste und das neue Hawk Fan-Design, das den Luftdruck um bis zu 53,6 % und das Luftvolumen um 12,5 % erhöht – ohne zusätzliche Geräuschentwicklung. Zusätzlich integriert die AORUS RTX 5090 MASTER superconducting Heatpipes, während die AORUS RTX 5080-Modelle oberhalb der MASTER-Serie mit Screen Cooling Plus ausgestattet sind, um die Wärme effizienter abzuleiten und die Temperaturen der Grafikkarte weiter zu optimieren.

Das Portfolio der GIGABYTE RTX 50-Serie bietet eine Vielzahl an Modellen, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden. Die AORUS XTREME WATERFORCE ist das Flaggschiff unter den wassergekühlten Grafikkarten und liefert außergewöhnliche Leistung bei nahezu lautlosem Betrieb. Die AORUS XTREME WATERFORCE Water Block-Variante bietet eine erstklassige Wärmeableitung und lässt sich nahtlos in individuelle Custom-Wasserkühlungssysteme integrieren – ideal für DIY-PC-Enthusiasten. Die hochwertigen luftgekühlten AORUS MASTER-Modelle richten sich an PC-Enthusiasten, die leistungsstarke Performance mit exzellenter Kühlung kombinieren möchten. Die GIGABYTE GAMING-Serie ist auf reine Leistung optimiert, während das AERO-Modell mit seinem eleganten Weiß-Silber-Design perfekt für ästhetische PC-Builds geeignet ist. Die EAGLE-Serie zeichnet sich durch ein futuristisches Design mit kosmischen Grafikelementen aus und bietet damit eine einzigartige Optik.

Für diejenigen, die ein SFF-ready Build anstreben, bietet GIGABYTE mehrere SFF-Grafikkartenmodelle wie die GeForce RTX 5080 AERO OC SFF 16G und die GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF 16G. Diese Modelle liefern leistungsstarke Performance im platzsparenden Format und erleichtern den Aufbau von SFF-Builds. Zusätzlich führt GIGABYTE Pure-White-Design-Varianten in mehreren Produktsegmenten ein – ideal für Nutzer, die eine vollständig weiße PC-Ästhetik bevorzugen, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Für weitere Informationen besuchen Sie die offizielle GIGABYTE-Website .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2619565/GIGABYTE_GeForce_RTX_50_Series_Graphics_Cards_Now_Available_Optimized.jpg

