Erster XRP-ETF in Brasilien genehmigt – sind die USA als nächste dran?

Der Kurs von XRP ist in den letzten 24 Stunden um mehr als 3 Prozent gestiegen (auf Wochensicht etwa 10 Prozent) und liegt aktuell bei 2,69 US-Dollar. Damit summieren sich die Gewinne der letzten sechs Monate auf satte 350 Prozent. Besonders seit der Wiederwahl von Donald Trump im November, der eine krypto-freundlichere Regulierung verspricht, zeigt XRP eine starke Performance.

Doch der jüngste XRP-Boom hat einen neuen Auslöser: Die brasilianische Finanzaufsicht CVM hat den weltweit ersten Spot-ETF für XRP genehmigt. Der "Hashdex Nasdaq XRP Fund" wird an der B3-Börse in São Paulo gehandelt und eröffnet institutionellen Investoren erstmals einen regulierten Zugang zu XRP.

Kommt der XRP-ETF auch in den USA?

Der brasilianische XRP-ETF könnte nur der Anfang sein. Die U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) hat am Mittwoch gleich drei neue XRP-ETF-Anträge offiziell zur Prüfung angenommen, darunter von CoinShares, Grayscale und Bitwise.

Zwar bedeutet die Annahme noch keine sofortige Genehmigung, doch Analysten sehen darin ein starkes Signal für eine sich verändernde Regulierung.Die Bloomberg-Experten James Seyffart und Eric Balchunas beziffern die Wahrscheinlichkeit, dass ein XRP-ETF in den USA noch vor Ende 2025 zugelassen wird, auf 65 Prozent.

Sollte die SEC grünes Licht geben, könnten XRP-ETFs in den USA massive Kapitalzuflüsse anziehen. Laut einer Schätzung von JP Morgan könnte ein regulierter XRP-ETF in den USA zwischen 3 und 6 Milliarden US-Dollar an institutionellem Kapital anziehen.

Warum ist der XRP-ETF so bedeutend?

Während Bitcoin und Ethereum als "digitale Wertspeicher" angesehen werden, wird XRP primär für schnelle, kostengünstige grenzüberschreitende Zahlungen genutzt. Diese realen Anwendungsfälle machen den Token besonders attraktiv für institutionelle Investoren.

"XRP ist aufgrund seiner Liquidität und Effizienz ein idealer Kandidat für einen ETF", sagt Silvio Pegado, Managing Director von Ripple Lateinamerika. "Die brasilianische Genehmigung zeigt, dass der Markt reif für regulierte Krypto-Produkte ist."

Brasilien als Krypto-Pionier – setzt die SEC bald nach?

Brasilien hat sich in den letzten Jahren als führender Markt für Krypto-Adaption etabliert. Laut Chainalysis wurden zwischen Juli 2023 und Juni 2024 90 Milliarden US-Dollar in digitale Assets investiert, wobei Stablecoins und Altcoins einen Großteil des Volumens ausmachten.

Mit der Einführung eines XRP-ETFs unterstreicht Brasilien seine progressive Krypto-Regulierung. Experten erwarten, dass andere Länder – einschließlich der USA – diesem Beispiel folgen könnten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

XRP zu USD wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,65 % und einem Kurs von 2,729$ auf CryptoCompare Index (20. Februar 2025, 15:27 Uhr) gehandelt.





