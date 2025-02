ROUNDUP US-Einzelhändler Walmart enttäuscht mit Prognose - Aktie verliert Der weltweit größte Einzelhändler Walmart geht eher vorsichtig in das neue Geschäftsjahr. So dürfte sich das Wachstum etwas abschwächen, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bentonville (Arkansas) mit. Die Nettoerlöse sollen 2025/26 (per Ende …