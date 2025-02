Das Elite-Event für die erfolgreichsten Unternehmer der Branche (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Hamburg (ots) - Die "State of Dropshipping" in Hamburg ist nicht nur ein Event -es ist der Treffpunkt für die erfolgreichsten und ambitioniertesten Dropshipperder Branche. Unter der Leitung von "President of Dropshipping" Mik Dietrichsbringt diese exklusive Veranstaltung Insider-Wissen, Networking-Möglichkeitenund praxisnahe Erfolgsstrategien auf ein neues Level. Wer sich den begehrten"Dropshipper of the Year"-Award sichern konnte und welche exklusiven Einblickedie Teilnehmer erhielten, erfahren Sie hier.Teure Uhren, Sportwagen, Villen mit Infinity-Pool - das ist die Welt, von derviele im Dropshipping träumen. Doch wer glaubt, mit ein paar Klicks reich zuwerden, scheitert schneller, als er sein erstes Produkt verkauft. Es brauchteisernen Willen und einen unbändigen Hunger nach Erfolg, um an die Spitze zugelangen. Täglich neue Konkurrenz, explodierende Werbekosten, gesperrteZahlungskonten - nur die Härtesten überleben. Hier geht es nicht um ein paarHundert Euro nebenbei, sondern um Millionen - es geht um Skalierung,Automatisierung und die Fähigkeit, Trends schneller zu erkennen als alleanderen. Wer hier nicht mit Vollgas fährt, bleibt auf der Strecke. "Jeder willden Lamborghini, aber kaum einer ist bereit, den steinigen Weg dorthin zuüberstehen", erklärt Mik Dietrichs von Dietrichs Consulting. "Dropshipping istKrieg - und nur wer alles gibt, kann ihn gewinnen.""Die besten Dropshipper sind keine Glücksritter - sie sind Strategen, die sichdurch Willenskraft an die Spitze kämpfen. Und genau diese Elite wird auf unseremjährlichen Dropshipping-Event gefeiert", erklärt Mik Dietrichs. Ende Januar 2025hat er als "President of Dropshipping" die wahren Player der Szene beimexklusivsten Event des Jahres in Hamburg versammelt - beim "State ofDropshipping". "Keine Neulinge, keine Möchtegern-Unternehmer - nur jene, diebereit sind, Risiken einzugehen, Millionen umzusetzen und das Spiel auf höchstemLevel zu spielen", beschreibt er die Gäste. 50 aktive Teilnehmer aus MikDietrichs' Dropshipping-Coaching hatten die Chance, sich hier Insider-Wissen zusichern, das es nirgendwo sonst gibt. Als Highlight des Events gilt jedoch dieVerleihung des "Dropshipper of the Year"-Awards - eine Auszeichnung, die nichtnur den höchsten Umsatz ehrt, sondern auch die gesamte DNA einesTop-Dropshippers - Einsatzbereitschaft, Engagement, Risikofreude, Arbeitsweiseund Qualität. Wer diesen Titel trägt, hat bewiesen, dass er nicht nur mitspielt,sondern das Spiel dominiert.Ein Auftakt mit Power: Networking, Wissen & erste Millionen-StrategienBereits um neun Uhr morgens füllten sich die Räume des "State ofDropshipping"-Events mit Energie. "Dropshipping ist oft ein einsames Geschäft -