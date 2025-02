Impact AM: I-AM Vision Microfinance Marktkommentar Januar 2025

14.02.2025 -

I-AM Vision Microfinance Marktkommentar

Im Jahr 2024 wurde das Länderrating Paraguays sowohl von S&P (von BB auf BB ) als auch von Moody's (von Ba1 auf Baa3) aufgrund einer robusten außenwirtschaftlichen Position, moderater Haushaltsdefizite und einer umsichtigen makroökonomischen Politik angehoben.

Beide Ratingagenturen gewährten einen stabilen Ausblick. Am 8. Januar 2025 bestätigte S&P seine Ratingentscheidung und änderte den Ausblick von stabil auf positiv. Das Land hatte ein robustes und nachhaltiges Wirtschaftswachstum gezeigt, das, die erwarteten 3,5% des BIP-Wachstums übertraf und nun auf durchschnittlich 3,8% im Zeitraum 2025-2028 geschätzt wird. Paraguay profitiert von einer stabilen Inflationsrate von 4% und einem Wirtschaftswachstum, das dazu beigetragen hat, die Armutsquote in den letzten zwei Jahrzehnten, um die Hälfte zu senken, und es wird erwartet, dass sie bis 2026 dank steigender Einkommen im Dienstleistungs- und Landwirtschaftssektor weiter auf etwa 15% sinken wird. Wir erwarten, dass sich diese positiven Entwicklungen auch in der lokalen Währungsentwicklung im Jahr 2025 widerspiegeln werden. Paraguay ist in beiden Vision Microfinance Fonds allokiert.

(...)