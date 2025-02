Reach sichert sich wichtiges Investment, um seine globale Expansion zu forcieren und sein Wachstum als Merchant für Unternehmenskunden zu stärken

CALGARY, ALBERTA / ACCESS Newswire / 20. Februar 2025 / Reach, ein führender Anbieter von globalen Merchant-of-Record-Lösungen (MoR), gibt mit Stolz ein strategisches Investment von Primus Capital bekannt, das dem Unternehmen dabei helfen wird, seinen Betrieb zu skalieren, seine ambitionierte Produkt-Roadmap weiter zu forcieren und seine bereits bestehenden erstklassigen Lösungen für den Zahlungsverkehr, die Erfüllung steuerlicher Pflichten und die Betrugsprävention für internationale Einzelhandels- und SaaS-Unternehmen weiter zu optimieren.

Offizielles Reach-Logo

Das jährliche Bruttowarenvolumen (GMV) von Reach wuchs im vierten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 95 %. Das Unternehmen ist damit auf dem besten Weg, seine Führungsposition im MoR-Markt für Unternehmenskunden weiter auszubauen. Das Investment von Primus Capital wird in erster Linie dazu verwendet, den Support für Großkunden zu verbessern, den Produktmix im Online-Handel weiterzuentwickeln und das bestehende globale Unternehmensnetzwerk auf zusätzliche gefragte Märkte auszuweiten.

„Wir sind begeistert, Primus bei der weiteren Skalierung unserer Lösung für den globalen Online-Handel als strategischen Partner an der Seite zu haben“, so Sam Ranieri, CEO von Reach. „Dieses Investment versetzt uns in die Lage, unsere Infrastruktur zu stärken, unsere internationale Präsenz auszubauen und unsere Kunden bei der Sondierung neuer Märkte und der problemlosen Optimierung ihres grenzüberschreitenden Geschäfts bestmöglich zu unterstützen.“

Laut Ron Hess, Managing Director von Primus Capital, war der Grund für die Investition in Reach der feste Glaube an den Wert des Unternehmens. „Wir haben in den letzten Jahren eine enge Beziehung zu Sam und seinem Team aufgebaut und konnten uns selbst von der Kapitalrendite, die Kunden von Reach erzielen, überzeugen. Das beeindruckende Wachstum des Unternehmens ist auf seinen innovativen Lösungsansatz bei den neuralgischen Punkten der globalen Expansion von Einzelhandels- und Digitalunternehmen zurückzuführen. Dieses Investment wird Reach bei seinen Bemühungen unterstützen, seinen Unternehmenskunden angesichts der Herausforderungen eines globalisierten Marktes einen konkurrenzlosen Mehrwert zu bieten“, so Hess.