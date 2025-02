UroMems gibt erfolgreiche Ergebnisse der allerersten klinischen Machbarkeitsstudie zu UroActive bekannt, dem intelligenten Implantat zur Behandlung von Stressinkontinenz bei Frauen

GRENOBLE, Frankreich und MINNEAPOLIS, 20. Februar 2025 /PRNewswire/ -- UroMems, ein weltweit tätiges Unternehmen, das innovative mechatronische Technologien zur Behandlung von Stressinkontinenz (SUI) entwickelt, gab heute bekannt, dass die gesamte Behandlungsgruppe in der ersten klinischen Machbarkeitsstudie dieser Art mit weiblichen Patienten erfolgreich die primären Endpunkte nach sechs Monaten erreicht hat. Dieser Meilenstein bedeutet eine neue Ära für Millionen von Frauen, die unter SUI leiden, und signalisiert einen spannenden Übergang für Chirurgen, die SUI behandeln, und zwar nicht nur in Frankreich, wo die Studie durchgeführt wurde, sondern auch in den USA und Europa.

Die Ein-Jahres-Ergebnisse der ersten Patientin werden am 27. Februar auf der Wintertagung der Society of Urodynamics, Female Pelvic Medicine & Urogenital Reconstruction (SUFU) in Palm Springs, Kalifornien, von Professor Emmanuel Chartier-Kastler, Lehrstuhl für Urologie, Universität Sorbonne und Pitie-Salpetriere Hospital, Paris, erstmals vorgestellt.

„Da Frauen häufiger unter Stressinkontinenz leiden und ihnen derzeit keine wirksamen Lösungen zur Verfügung stehen, sind wir begeistert, als erste die Machbarkeit unserer bahnbrechenden Technologie nun insgesamt bei 12 Frauen und Männern nachweisen zu können", sagte Hamid Lamraoui, Chief Executive Officer und Mitbegründer von UroMems. „Alle Patientinnen, die an unserer Studie teilgenommen haben, können nun, nachdem sie jahrelang unter SUI gelitten haben, ihr Leben wieder in vollen Zügen genießen. Wir danken ihnen aufrichtig, dass sie zusammen mit ihren Ärzten und unserem Team an unserer Studie teilgenommen haben, die uns einen Schritt näher an die Bereitstellung einer neuen und wirksamen Option für die Millionen von Menschen in den USA und Europa bringt, die unter SUI leiden."

Die Bewertung der Machbarkeit des UroActive-Systems für Frauen wurde durch eine prospektive multizentrische klinische Studie abgeschlossen. UroActive ist der erste intelligente, automatisierte künstliche Harnschließmuskel zur Behandlung von SUI und der einzige, der diesen entscheidenden Meilenstein erreicht hat. Alle sechs Frauen sind nun seit mindestens sieben Monaten implantiert, die erste Patientin sogar seit fast zwei Jahren. Ihre Implantate funktionieren wie erwartet, ohne dass eine Revision oder eine Explantation erforderlich sind. Darüber hinaus wurden herausragende Follow-up-Ergebnisse zu sekundären Zielparametern erzielt, darunter Leckageraten und Patientenfragebögen zur Lebensqualität.