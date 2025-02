Panasonic Europe ernennt neuen CEO (FOTO)

cragg schrieb 06.08.24, 08:56

Für mich sind das Einstiegskurse. War aber auch schon bei 8 Euro so. Wenn man sich anschaut, was Bosch für den Bereich von Johnson Controls bezahlt, dann ist die Bewertung von Panasonic einfach nur sehr klein. Allein deren Klima- und Wärmepumpengeschäft hat einen bedeutenden Anteil an der Marktkapitalisierung. Auch wenn die Batterieaktivitäten nicht mehr so sensationell aussehen mögen wie bisher, sie sind immer noch werthaltig, erwirtschaften Rendite etc. Dazu kommen die Bereiche der Automatisierung und Blue Yonder und und und. Für mich eine verkannte Perle. Was ich grundsätzlich schön finde: das Unternehmen denkt, handelt und plant langfristig.