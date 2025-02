1 aktiver ETF, der Warren Buffett, MSCI World, S&P 500 & DAX pulverisiert

Während aktive ETFs auch schlechter als die Benchmark abschneiden können, gibt es einige außergewöhnliche Fonds, die bisher weit überdurchschnittlich performen. Zu ihnen gehört beispielsweise der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR – UCITS ETF.

Erfolgsgeheimnis Shiller-KGV

Der ETF wurde im Juni 2015 in Luxemburg aufgelegt, thesauriert seine Erträge, kostet jährlich nur 0,65 Prozent des investierten Betrags und verwaltet bereits 4,01 Milliarden Euro (Stand: 20.02.2025).

Besonders beeindruckend ist die bisherige Performance von rund 290 Prozent. Damit hat der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR – UCITS ETF nicht nur Warren Buffetts Berkshire Hathaway knapp übertroffen , sondern auch die Indizes MSCI World, S&P 500 und DAX deutlich hinter sich gelassen.

Doch welche Strategie steckt hinter dieser außergewöhnlichen Entwicklung?

Der ETF profitierte in den vergangenen Jahren zwar von der positiven Entwicklung der US-Aktien, doch die erzielte Überrendite basiert auf einer bewährten Methode.

Die Grundlage bildet das von Prof. Shiller von der Yale University entwickelte CAPE-Ratio, oft als Shiller-KGV bezeichnet. CAPE steht für Cyclically Adjusted Price Earnings und beschreibt den inflationsbereinigten Durchschnittsgewinn der letzten zehn Jahre. Im Gegensatz zum klassischen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) basiert die Berechnung nicht auf einem einzelnen Zeitpunkt, sondern auf einem längeren Zeitraum. Dadurch werden zyklische Gewinnschwankungen geglättet und Unternehmensbewertungen realistischer. Neben Einzelwerten lässt sich das CAPE-Ratio auch auf Indizes und Branchen anwenden.

Quelle: wallstreet-online.de

Der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR – UCITS ETF bildet den Shiller Barclays CAPE US Sector Value Index synthetisch nach, dessen Zusammensetzung monatlich angepasst wird. Dieser Index wählt aus dem S&P 500 jene fünf Sektoren mit dem niedrigsten relativen CAPE aus. Der Sektor mit der schwächsten Preisdynamik der letzten zwölf Monate wird ausgeschlossen. Die verbleibenden vier Sektoren werden anschließend zu jeweils 25 Prozent gleichgewichtet.

Zu den aktuell am stärksten vertretenen Unternehmen gehören unter anderem Amazon, Meta Platforms und Tesla.

Der ETF ist wie viele Indexfonds kostengünstig über die Börse oder per Sparplan investierbar.

Fazit

Der Ossiam Shiller Barclays Cape US Sector Value TR – UCITS ETF investiert in die nach dem Shiller-KGV günstigsten S&P-500-Sektoren und übertrifft seit Auflage seinen Vergleichsindex. Ein Nachteil ist der Swap-Einsatz, sodass der aktive ETF die Indexaktien nicht direkt hält, sondern ein Derivat zur Nachbildung des Shiller-Barclays-CAPE-US-Sector-Value-Index erwirbt.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE Redaktion