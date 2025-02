So verhilft Leadmagneten Solar-Unternehmen zu langfristigem, planbarem Wachstum (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Fürstenfeldbruck (ots) - Das rasante Wachstum der Solarbranche hat dazu geführt,dass Solarteure mehr denn je auf qualifizierte Leads angewiesen sind. EineLösung bieten Lead-Portale - allerdings möchte Patrick Gessner mehr bieten alskonventionelle Anbieter. Mit der Agentur Leadmagneten bietet er deshalb eininnovatives Konzept aus Marketing, Lead-Generierung und Vorqualifikation, dasdafür sorgt, dass Solar-Unternehmen und andere Firmen mit erklärungsbedürftigenAngeboten nur hochwertige und kaufbereite Leads erhalten. Was Leadmagnetenseinen Partnern bieten kann, erfahren Sie hier.Die Solarbranche erlebt aktuell so viel Zulauf wie nie zuvor. Tagtäglichschießen neue Anbieter aus dem Boden, die vom Solar-Boom profitieren wollen undmit Werbeanzeigen und Sonderangeboten um die Gunst der Kundschaft kämpfen. Sichvon der Masse abzuheben und qualifizierte Leads zu finden, gestaltet sichdadurch zunehmend schwieriger. Vermittler und Lead-Portale versprechen eineLösung. Indem sie Interessenten anziehen und weiterempfehlen, versorgen sieFirmen mit Leads und stellen so den Kontakt zu potenziellen Kunden her. Dabeigibt es jedoch einen Haken: "Vergleichsportale und Vermittler verkaufen ihreLeads mit minimaler Vorqualifikation an bis zu sechs Solarteure gleichzeitig",erklärt Patrick Gessner, Geschäftsführer von Leadmagneten. "Die Kontakte, diesie vermitteln, bieten also oftmals nur einen geringen Wettbewerbsvorteil.""Was Solarteure wirklich brauchen, ist ein Partner, der die Zielgruppe kennt undihnen mit maßgeschneiderten Kampagnen die größtmöglichen Chancen auf Abschlüsseverschafft. Nur so können sie ihre Vertriebsabteilung effektiv entlasten undplanbar wachsen", fährt Gessner fort. Dank umfassender Branchenerfahrung weißPatrick Gessner, wovon er spricht: Als Inhaber der Agentur Leadmagneten versorgter Anbieter vertriebsintensiver Produkte mit hochwertigen Leads. Darüber hinauskümmern er und sein Team sich um alles von der Erstellung von Landingpages bishin zur Vorqualifikation individueller Leads, damit Partner sich ganz auf dieArbeit mit lohnenden Interessenten konzentrieren können.Hohe Leadqualität durch gezielte Ansprache"Im Vertrieb zählt nicht nur die Quantität der Leads - sondern vor allem dieQualität", betont Patrick Gessner. Bei Leadmagneten beginnt deshalb jedeZusammenarbeit mit einer gründlichen Analyse des Ist-Zustands und derindividuellen Lage und Ziele des Partners. "Kein Solarteur gleicht dem anderen.Nur dass ein Interessent eine Solaranlage möchte, qualifiziert ihn deshalb nochlange nicht als Kunden", so der Experte. Anstatt die breite Masse anpotenziellen Solar-Interessenten anzusprechen, erarbeitet er daher im