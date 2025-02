Mit innovativen Gesamtkonzepten zum Top-Caterer für Großveranstaltungen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte Mattel Aktie Beiträge: 228 Beiträge:

Würzburg (ots) - Vom Burrito bis zur hawaiianischen Bowl und vom Foodtruck biszum Show-Cooking-Element - in ihrem vielfältigen kulinarischen Angebot vereintdie TM Foodsolutions GmbH & Co. KG alles, was das Herz der Besucher vonbundesweiten Corporate Events, Messen und Festivals begehrt. Mit ganzheitlichenKonzepten und umfassender Expertise stellt der Gründer und Geschäftsführer MoShanneik dabei sicher, dass der Großveranstalter seinen Gästen besondereCatering-Erlebnisse bieten kann, während er kaum eigenen Aufwand hat. Wie weitdas Angebot reicht, erfahren Sie hier.Der Erfolg einer jeden Großveranstaltung steht und fällt mit dem leiblichen Wohlder Gäste: Ein vielfältiges kulinarisches Angebot, ein gut strukturierterService und innovative Konzepte sind Faktoren, die das Event zu einem besonderenErlebnis machen, das Besuchern in nachhaltiger Erinnerung bleibt. FürGroßveranstalter sowie Marketing- und Live-Kommunikationsagenturen bedeutet dasvor allem eines: viel Planungs- und Organisationsaufwand. Schließlich müssen sieverschiedene Dienstleister für Catering und Ausschank in ein Gesamtkonzeptintegrieren und koordinieren. Umso wichtiger ist es, dass die gebuchtenEvent-Caterer bereits Erfahrungen mit Großveranstaltungen mitbringen und wissen,was zu tun ist, um den Ansprüchen der Gäste gerecht zu werden. "Den meistenAnbietern fehlen aussagekräftige Referenzen", verrät Mo Shanneik,Geschäftsführer der TM Foodsolutions GmbH & Co. KG. "Sie können vielleichtKooperationen mit Veranstaltern großer Festivals vorweisen, doch waren dabei oftnur ein Teil des Gesamtkonzepts und nicht generalverantwortlich.""Die beste Dienstleistungsqualität im Catering erreichen Großveranstalter, indemsie auf erfahrene Event-Caterer wie uns setzen, die das komplette Konzeptinhouse abbilden können. Dies ermöglicht es uns, Kundenwünsche flexibel undeffizient umzusetzen, ohne externe Dienstleister einzubinden. Wir übernehmen diekomplette Planung und Durchführung mit unserem eigenen Team und stellen sicher,dass alles aus einer Hand koordiniert wird. Ein fester Ansprechpartner begleitetden gesamten Prozess, was besonders für Unternehmen und Agenturen von Vorteilist. Neben der Verpflegung kümmern wir uns oft auch um die Getränke, sodass einumfassender Service geboten wird. Gleichzeitig sparen sie dadurch viel Aufwandund Zeit", fährt der Catering-Experte für Großveranstaltungen fort. Mo Shanneikweiß, wovon er spricht: Als erfolgreicher Festival-Veranstalter hat er die