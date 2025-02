Ping An: Erweckt die KI gestützte App Good Doctor einen schlafenden Riesen?

Neben klassischen Versicherungen in den Bereichen Leben, Gesundheit, Sach- und Auto bietet Ping An umfangreiche Bank- und Vermögensdienstleistungen an. Die Ping An Bank zählt zu den größten Privatbanken Chinas, während das Unternehmen gleichzeitig ein bedeutender Asset Manager ist. Besonders innovativ zeigt sich Ping An durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Blockchain und Big Data, um seine Prozesse zu optimieren und neue Geschäftsmodelle zu entwickeln. Ein Paradebeispiel für den Technologieeinsatz ist die Plattform "Ping An Good Doctor", die über 400 Millionen registrierte Nutzer hat und KI-gestützte Telemedizin anbietet.

Ping An Insurance (Group) Company of China , besser bekannt als Ping An, wurde 1988 in Shenzhen gegründet und hat sich seitdem zu einem der bedeutendsten Akteure im globalen Finanz- und Versicherungssektor entwickelt. Ursprünglich als reiner Versicherer gestartet, hat sich der chinesische Konzern zu einem breit aufgestellten Finanzdienstleister entwickelt, der auch Banking, Vermögensverwaltung und Technologie-Innovationen umfasst.

Eine App für die komplette medizinische Versorgung

Ping An Good Doctor kombiniert KI, Telemedizin und digitale Gesundheitsdienste, um eine schnelle und effiziente medizinische Versorgung zu bieten. Nutzer können ihre Symptome in der App eingeben, woraufhin eine KI die mögliche Krankheit bewertet und, falls nötig, an einen echten Arzt weiterleitet. Ärzte sind rund um die Uhr per Text, Sprach- oder Video-Chat verfügbar und können digitale Rezepte ausstellen. Zudem können Patienten Medikamente direkt über die Plattform bestellen und sich Termine in über 3.000 Partnerkliniken buchen.

Neben der akuten Versorgung bietet die Plattform auch Gesundheitsmanagement, Prävention und regelmäßige Gesundheitschecks. Sie nutzt Big Data und maschinelles Lernen, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen, und Blockchain für die sichere Speicherung von Patientendaten.

Durch die Nutzung von Cloud-Technologie ist Ping An Good Doctor in der Lage, Millionen von Anfragen effizient zu bearbeiten und hilft, die medizinische Versorgung in ländlichen Gebieten zu verbessern. Die Plattform ist eine kostengünstige Alternative zu traditionellen Arztbesuchen und setzt neue Maßstäbe für digitale Medizin weltweit.

Mein Tipp: Ping An ist weit mehr als ein klassischer Versicherer – das Unternehmen hat sich zu einem Finanz- und Technologie-Konglomerat entwickelt, das durch seine Innovationskraft dominiert. Während andere Versicherer sich noch mit der Digitalisierung schwer tun, haben die Chinesen bereits eine komplette Technologie-Infrastruktur aufgebaut, um sich für die Zukunft zu rüsten.

Zudem ist Ping An Good Doctor ein gutes Beispiel dafür, wie Technologie das Gesundheitssystem verbessern kann. Mit KI-gestützter Diagnostik, Telemedizin und digitalen Apotheken bietet die Plattform eine schnelle, effiziente und kostengünstige Gesundheitsversorgung für Millionen von Menschen. Die Chinesen setzen damit neue Maßstäbe in der digitalen Medizin – und andere Länder könnten diesem Modell in Zukunft folgen.

Aktuell läuft es richtig rund bei Ping An. Der "Versicherer" verzeichnete in den neun Monaten bis zum 30. September 2024 einen Anstieg des zurechenbaren Gewinns um 36 Prozent auf 119,2 Milliarden Yuan (ca. 15,6 Milliarden Euro, Vorjahr: 87,6 Milliarden Yuan bzw. ca. 11,4 Milliarden Euro), wie die der Konzern Ende Oktober mitteilte. Der Umsatz des Versicherers stieg in den drei Quartalen um 8,7 Prozent auf 861,8 Milliarden Yuan (ca. 112,8 Milliarden Euro) von 792,5 Milliarden Yuan (ca. 102,3 Milliarden Euro) im Vorjahreszeitraum.

Mit der Kombination aus Versicherung, Banking und High-Tech bleibt Ping An einer der spannendsten Akteure im globalen Finanzsektor – und ein Unternehmen, das sowohl für Investoren als auch für Tech-Enthusiasten hochinteressant ist.

Dabei ist Ping An aber nicht als Sprinter-Aktie zu sehen, wie BYD oder Xiaomi. Mit einem geschätzten KGV von 6,6 für 2025 und einer Dividendenrendite von 5,1 Prozent fällt der chinesische Konzern in die Kategorie Dividendenperle.

Hält die Unterstützung bei 5,50 Euro, dann bietet sich eine gute Gelegenheit bei einem der fortschrittlichsten "Versicherer" der Welt an Bord zu gehen.

Markus Weingran, Chefredakteur wallstreetONLINE Börsenlounge

Die wallstreetONLINE Börsenlounge ist ein beliebtes YouTube-Format, das sich auf das Thema Börse und Finanzen spezialisiert hat. Die Börsenlounge wird von der nline-Finanzplattform wallstreetONLINE produziert und bietet den Zuschauern eine informative und unterhaltsame Show, die sich mit aktuellen Marktentwicklungen, Investitionstipps und Finanzthemen befasst. Täglich um 12 Uhr @wallstreetonlineTV

Übrigens: Zum Musterdepot der Börsenlounge geht es hier lang!





Zu günstig, um wahr zu sein? Fünf Value-Kracher für 2025 Jetzt Report kostenlos herunterladen!