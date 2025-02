Wieder Spekulationen über Papst-Rücktritt

ROM (dpa-AFX) - Der Krankenhausaufenthalt von Papst Franziskus wegen einer Lungenentzündung sorgt für neue Spekulationen über einen möglichen Rücktritt. Der italienische Kardinal Gianfranco Ravasi sagte in einem Radio-Interview, er halte es möglich, dass der Argentinier zurücktreten könnte - so wie Franziskus' deutscher Vorgänger Benedikt XVI. Er traue dies dem 88 Jahre alten katholischen Kirchenoberhaupt unter bestimmten Umständen ebenfalls zu.

"Wenn er sich in einer Situation befände, in der seine Möglichkeit zum direkten Kontakt mit Menschen stark eingeschränkt wäre, dann glaube ich, könnte er sich für einen Rücktritt entscheiden", sagte der Kardinal. Den aktuellen Gesundheitszustand des Papstes, der seit bald einer Woche in der Gemelli-Klinik in Rom liegt, beschrieb er mit den Worten "komplex, aber nicht kritisch".