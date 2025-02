Innovation in der chemischen Industrie durch Startups (VIDEO)

Mannheim (ots) - Chemovator ist der Business Inkubator der BASF, der

ambitionierte Gründerteams dabeiunterstützt, aus innovativen Geschäftsideen

skalierbare und investitionsfähige Unternehmen aufzubauen.Dabei nutzen sie die

einzigartige Kombination aus BASF-Expertise, Industriepartnern, Universitäten

undInvestoren, um vielfältige Lösungen zu entwickeln, die für die

Chemieindustrie wirklich relevant sind.



Die Chemie ist für alle Bereiche des modernen Lebens unverzichtbar, aber

gleichzeitig hat die dazugehörige Industrie zur Entstehung einiger der

dringendsten Herausforderungen beigetragen, mit denen sich unsere Wirtschaft,

Gesellschaft und unser Planet heute konfrontiert sieht.





Dennoch bietet die chemische Industrie auch die notwendigen Ressourcen undKenntnisse, um potenzielle Lösungen für die immensen Herausforderungen zuentwickeln. Insbesondere im Bereich der Nachhaltigkeit, Prozessinnovation undneuen Materialien gibt es zahlreiche Möglichkeiten für Verbesserungen. Genau dasist das Ziel, das das Team bei Chemovator antreibt: die Zukunft der chemischenIndustrie mitgestalten.Über ChemovatorAls Business Inkubator der BASF agiert die Chemovator GmbH als Frühphasen- oderPre-Seed-Investor. Das Team investiert in visionäre Gründer und testettechnologieorientierte Geschäftsideen, um unkonventionelleWachstumsmöglichkeiten zu erkunden und die Stärkung der Branche zu fördern.Der personenzentrierte Ansatz von Chemovator bietet Gründungsteams praktischeUnterstützung durch erfahrene Unternehmer, spezialisierte Experten, sowiePartnern aus der Industrie und Investoren. AlsTochterunternehmen der BASFprofitiert Chemovator außerdem von einem globalen Netzwerk und einemBranchenhintergrund, welcher es ermöglicht, Ideen zu skalieren und Teams mitExperten in der BASF zusammenzubringen. Somit können nicht nur für beide Seitenvorteilhafte Innovationen gefördert, sondern auch langfristiger Mehrwertgeschaffen werden. Durch ein diverses Netzwerk schafft es Chemovator zudem,Menschen zusammenzubringen, die Probleme lösen und die chemische Industrie zumBesseren verändern wollen.Seit der Gründung im Jahr 2018 unterstützt Chemovator im Rahmen des internenChemovator Evolve Programms Mitarbeitende der BASF bei ihrer Entwicklung vonKonzernmitarbeitenden zu Startup-Gründern. Im Rahmen dieses Inkubationsprogrammswerden vor allem Ideen gefördert, die an das Kerngeschäft der BASF angrenzen.Zusätzlich zu diesem Angebot wurde im Jahr 2023 ein zweites, extern fokussiertesProgramm ins Leben gerufen: Chemovator Elevate. Dieses ermöglicht es demChemovator Team in externe Startups in der chemischen Industrie zu investierenund sie dabei zu unterstützen, ihre Ideen von der Pre-Seed-Phase auf die nächsteStufe zu bringen.Innovation durch StartupsAktuell befinden sich acht Teams in den Chemovator Inkubationsprogrammen, davon5 im Chemovator Evolve- und 3 im extern orientierten Chemovator ElevateProgramm. Unterstützt werden Ideen auf der gesamten Breite der chemischenIndustrie. Das Team von Zepta (https://www.zepta.io/de) beispielsweise hat essich zum Ziel gemacht, die Schädlingsbekämpfung zu digitalisieren. Bei MomentumTransfer (https://momentum-transfer.com/) wiederum wird ein Modell entwickelt,durch das, in Zusammenarbeit mit Synchrotrons, die Materialanalyse bedeutendeffizienter gestaltet werden kann. Das Team von Resycure (https://resycure.com/)arbeitet an einem online Marktplatz für recycelte Kunststoffe und Opteinics(https://opteinics.com/) ermöglicht die Messung und Optimierung desCO2-Fußabrucks entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Als neustes Startup imexternen Chemovator Elevate Programm unterstützt Chemovator außerdem das Teamvon Solve (https://www.solvechemistry.com/) , welches auf die Optimierung vonchemischen Prozessen spezialisiert ist und diese effizienter und nachhaltigermacht.Darüber hinaus umfasst das Chemovator Portfolio auch Startups wie Cloudfarms(https://en.cloudfarms.com/) , Heartland (https://heartland.io/) und viele mehr.Für weitere Informationen zu den Teams im Chemovator Portfolio besuchen Sie dieChemovator Website (http://www.chemovator.com/portfolio/) oder folgen SieChemovator auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/12617789) .Pressekontakt:Chemovator GmbHIndustriestraße 3568169 Mannheim, Germanymailto:info@chemovator.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/178705/5975595OTS: Chemovator GmbH