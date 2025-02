Globale Börsen im Minus: Dow Jones stürzt ab, DAX kämpft um Stabilität

Entwicklung der Indizes

DAX Topwerte

DAX Flopwerte

MDAX Topwerte

MDAX Flopwerte

SDAX Topwerte

SDAX Flopwerte

TecDAX Topwerte

TecDAX Flopwerte

Dow Jones Topwerte

Dow Jones Flopwerte

S&P 500 Topwerte

S&P 500 Flopwerte

Am heutigen Handelstag verzeichnen die wichtigsten Aktienindizes weltweit überwiegend Verluste. Der deutsche Leitindex DAX steht aktuell bei 22.289,09 Punkten und verzeichnet ein Minus von 0,65%. Ähnlich zeigt sich der MDAX, der bei 27.409,81 Punkten um 0,74% nachgibt. Der SDAX notiert bei 14.828,29 Punkten und fällt um 0,43%. Der TecDAX, der die Technologiewerte abbildet, steht bei 3.851,67 Punkten und verzeichnet mit einem Minus von 0,18% den geringsten Rückgang unter den deutschen Indizes. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones Industrial Average fällt um 1,45% und notiert bei 43.960,88 Punkten. Der S&P 500, ein weiterer bedeutender US-Index, steht bei 6.091,16 Punkten und verliert 0,88%. Insgesamt zeigen die heutigen Entwicklungen an den Börsen eine überwiegend negative Stimmung, wobei der Dow Jones mit einem Rückgang von 1,45% den stärksten Verlust unter den betrachteten Indizes verzeichnet. Der TecDAX hingegen zeigt sich mit einem vergleichsweise moderaten Minus von 0,18% am stabilsten.Anleger beobachten die Märkte aufmerksam, um die weiteren Entwicklungen und mögliche Auswirkungen auf ihre Investitionen abzuschätzen.Die DAX-Topwerte werden von Sartorius Vz. angeführt, der mit einem Plus von 4,19% die beste Performance zeigt. Infineon Technologies folgt mit einem Anstieg von 2,64%, während Bayer mit einem Zuwachs von 2,00% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu verzeichnen die DAX-Flopwerte deutliche Verluste. Mercedes-Benz Group fällt um 2,53%, Rheinmetall verliert 3,99% und MTU Aero Engines hat mit einem Rückgang von 4,07% die schlechteste Performance unter den DAX-Werten.Im MDAX sticht HYPOPORT mit einem beeindruckenden Plus von 6,88% hervor. Jenoptik und Knorr-Bremse folgen mit Zuwächsen von 2,11% und 2,07%.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. Nemetschek fällt um 2,72%, HENSOLDT verliert 3,65% und KRONES hat mit einem Rückgang von 6,64% die größte Abwertung.Im SDAX ist Salzgitter der Spitzenreiter mit einem Anstieg von 4,83%. Eckert & Ziegler und KWS SAAT folgen mit Zuwächsen von 4,06% und 3,54%.Die Flopwerte im SDAX sind INDUS Holding mit einem Minus von 3,47%, Medios mit 4,14% und SMA Solar Technology, die mit einem Rückgang von 6,83% die schlechteste Performance aufweisen.Im TecDAX zeigt Sartorius Vz. erneut eine starke Leistung mit 4,19%. Eckert & Ziegler und Infineon Technologies verzeichnen ebenfalls positive Entwicklungen mit 4,06% und 2,64%.Die TecDAX-Flopwerte sind ATOSS Software mit einem Minus von 2,03%, Nemetschek mit 2,72% und HENSOLDT, die 3,65% verlieren.Im Dow Jones führt Merck & Co mit einem Anstieg von 1,92%. Johnson & Johnson und Chevron Corporation folgen mit Zuwächsen von 1,11% und 0,76%.Die Flopwerte im Dow Jones sind JPMorgan Chase mit einem Rückgang von 4,25%, Goldman Sachs Group mit 4,66% und Walmart, das um 6,18% fällt.Im S&P 500 sticht Hasbro mit einem beeindruckenden Plus von 11,07% hervor. Baxter International und LKQ folgen mit Zuwächsen von 8,34% und 5,08%.Die Flopwerte im S&P 500 sind Norwegian Cruise Line mit einem Minus von 6,70%, Carnival Corporation mit 6,82% und News Registered (B), das um 7,41% fällt.