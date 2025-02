ATX erneut unter Druck

WIEN (dpa-AFX) - Der Wiener Aktienmarkt hat sich am Donnerstag schwächer präsentiert und in der Nähe des Tagestiefs geschlossen. Der ATX fiel um 0,92 Prozent auf 4.027,54 Punkte. Bereits am Vortag hat er im Zuge von Gewinnmitnahmen zwei Prozent an Wert eingebüßt.

Zuvor hatte der Leitindex eine Gewinnserie von sieben Plustagen in Folge absolviert. Seit dem Jahresauftakt liegt er damit fast zehn Prozent im Plus. Auch an den europäischen Leitbörsen ging es am Berichtstag mehrheitlich nach unten, nachdem die Rekordjagd einiger Leitindizes bereits am Vortag unterbrochen worden war. Im Späthandel lastete vor allem eine schwache Tendenz an der Wall Street auch in Europa merklich auf den Aktienkursen.