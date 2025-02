EU-Handelskommissar hofft auf Lösung im Zollstreit mit USA

WASHINGTON (dpa-AFX) - EU-Handelskommissar Maros Sefcovic hofft nach Gesprächen mit seinen US-Kollegen in Washington darauf, einen Handelskonflikt mit den Vereinigten Staaten noch abwenden zu können. "Wir suchen den konstruktiven Dialog, um unnötigen Schmerz durch Maßnahmen und Gegenmaßnahmen zu vermeiden. Daher war der echte Austausch, den wir gestern hatten, wichtig", sagte Sefcovic in Washington. Er hatte sich eigenen Angaben nach rund vier Stunden mit US-Wirtschaftsminister Howard Lutnick, dem Handelsbeauftragten Jamieson Greer und mit Kevin Hassett, dem Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, ausgetauscht.

"Es ist wichtig, dass wir in unserer Diskussion eine positive Dynamik erzeugen", betonte Sefcovic. "Wenn wir von unfairen Einfuhrzöllen betroffen sind, werden wir entschlossen und verhältnismäßig reagieren und darauf vorbereitet sein", warnte er. Doch das Ziel sei es, dies zu verhindern. In den Gesprächen sei es auch um das Thema Autos gegangen. Trump gibt sich regelmäßig erbost über die Importzölle der EU für US-Autos. Es werden Zölle in Höhe von 2,5 Prozent auf dem Weg in die USA fällig - aber 10 Prozent auf dem Weg nach Europa. Sefcovic sagte, in den Gesprächen mit seinen US-Kollegen noch einmal betont zu haben, dass bei den in den USA beliebten Pickups und Nutzfahrzeugen die US-Zölle sehr viel höher seien.