Aktien New York Sehr schwach - Walmart schürt Konjunktursorgen An den New Yorker Börsen ist es am Donnerstag mit der Rekordjagd erst einmal vorbei. Ein unerwartet trüber Ausblick des US-Einzelhändlers Walmart schürte Konjunktursorgen, was wiederum Aktien von Banken belastete. Der Leitindex Dow Jones …