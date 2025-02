Oregon Tool, Inc. kündigt Neugeld- und Rekapitalisierungstransaktionen zur Stärkung der Liquidität und Optimierung der Kapitalstruktur an

Portland, Ore. (ots/PRNewswire) -



- 150 Millionen Dollar an neuen Geldern zur Erhöhung der Liquidität,

- Reduzierung der Schulden aus der Zeit vor der Transaktion um mehr als 75

Millionen Dollar und

- verlängerte Fälligkeitstermine bis Q4 2029



Oregon Tool, Inc. (das "Unternehmen"), ein weltweit führender Hersteller von

professionellen Schneidwerkzeugen für die Forstwirtschaft, die Rasen- und

Gartenpflege, die Landwirtschaft, die Viehzucht und den Ackerbau sowie die

Betonschneid- und -veredelungsindustrie, gab heute den Abschluss von drei

separaten, äußerst vorteilhaften Finanzierungstransaktionen (die

"Transaktionen") bekannt. Die Transaktionen wurden von einem Großteil der

Kapitalstruktur unterstützt, darunter 100 % der RCF-Darlehensgeber, ca. 83 % des

Betrags bestehender Laufzeitdarlehen und ca. 81 % des Betrags bestehender

ungesicherter Anleihen. Im Anschluss an die Transaktionen wird das Unternehmen

voraussichtlich ein oder mehrere Umtauschangebote an weitere Inhaber bestehender

Laufzeitdarlehen und bestehender ungesicherter Anleihen machen. Die

Transaktionen bringen dem Unternehmen wesentliche Vorteile.





Am 18. Februar 2025 veranlasste das Unternehmen seine neu gegründeteTochtergesellschaft Oregon Tool Lux LP, ein luxemburgisches Unternehmen (die"NewCo"), zur Ausgabe von neuen erstrangigen Schuldtiteln in Höhe von etwa 156Millionen US-Dollar in Form von Laufzeitdarlehen ("NewCo First Lien Term Loan").Am selben Tag tauschten die Kreditgeber der Revolving Credit Facility zumNennwert in eine neue Revolving Credit Facility mit erstem Pfandrecht bei NewCo(der "New Revolver"). Am 19. Februar 2025 verlängerten eine Ad-hoc-Gruppe vonDarlehensgebern ("Term Loan AHG") und eine Ad-hoc-Gruppe von Inhabern von TermLoans und Notes ("Crossholder AHG") die Laufzeit ihrer Term Loans bis Oktober2029. Am 20. Februar 2025 refinanzierten die Darlehensgeber der Term Loan AHGund der Crossholder AHG nach Wahl des Unternehmens (i) alle bestehenden TermLoans, die im Oktober 2029 fällig werden, oder verpflichteten sich, diese miteinem Abschlag zu refinanzieren, und (ii) verpflichteten sich, alle von denMitgliedern der Term Loan AHG und der Crossholder AHG gehaltenenSchuldverschreibungen in eine Mischung aus neuen Term Loans mit zweitemPfandrecht ("Second Lien Term Loan") und neuen Schuldverschreibungen mit drittemPfandrecht ("Third Lien Notes") bei NewCo umzutauschen. Der New Revolver, dasNewCo First Lien Term Loan, das Second Lien Term Loan und die Third Lien Noteshaben eine Laufzeit bis zum 15. Oktober 2029. Darüber hinaus verlängerten diebestehenden ABL-Kreditgeber des Unternehmens die Laufzeit der