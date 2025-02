Gouverneurin wird New Yorks Bürgermeister nicht feuern

NEW YORK (dpa-AFX) - Der schweren Vorwürfen ausgesetzte New Yorker Bürgermeister Eric Adams soll US-Berichten zufolge künftig stärker kontrolliert und in seiner Macht eingeschränkt werden. Entsprechende Maßnahmen plant die Gouverneurin des gleichnamigen Bundesstaates, Kathy Hochul, mehreren Medien zufolge. Damit würde sie aber Abstand von der deutlich radikaleren Möglichkeit nehmen, Adams aus seinem Amt zu entfernen.

Der "New York Times" zufolge will Hochul noch am Donnerstag verkünden, eine neue Aufseher-Stelle mit Fokus auf New York City zu schaffen. Auch sollen mehrere hochrangige Stadtvertreter mit Mitteln und Rechten ausgestattet werden, um rechtlich gegen Maßnahmen der Regierung von Donald Trump in Washington vorzugehen, falls Adams sich weigert, dies zu tun.