Waterdrop geht Partnerschaft mit DeepSeek ein, um Versicherungsdienstleistungen mit KI-gestützten Experten zu revolutionieren

BEIJING, 21. Februar 2025 /PRNewswire/ -- Waterdrop Inc. („Waterdrop" oder das „Unternehmen") (NYSE: WDH), eine führende Technologieplattform, die sich auf Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen mit positiver sozialer Wirkung spezialisiert hat, gab die strategische Integration von DeepSeek bekannt, die einen bedeutenden Schritt nach vorn in seinem KI-gesteuerten Versicherungswirtschaftssystem darstellt. Die Zusammenarbeit wird das Geschäftswachstum des Unternehmens beschleunigen und innovative Durchbrüche bei der Anwendung von groß angelegten KI-Modellen in speziellen Versicherungsszenarien ermöglichen.

Durch die Umwandlung traditioneller Versicherungsvertreter in fachkundige Berater/innen zielt Waterdrop darauf ab, die Präzision und Effizienz von Dienstleistungen zu verbessern. Es wird erwartet, dass die Integration auch zur Entwicklung intelligenter Lösungen in den Bereichen Vertriebsunterstützung, Qualitätssicherung, Risikomanagement und Produktinnovation führen wird, was die Effizienz der gesamten Versicherungsdienstleistungskette erheblich steigern wird.