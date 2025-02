Loar meldet Put-Vereinbarung zur Übernahme von LMB Fans & Motors und gibt vorläufige Rekordergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 bekannt

White Plains, NY / Access Newswire / 20. Februar 2025 / Loar Holdings Inc. (NYSE:LOAR) („Loar“, „wir“, „unser“ und „das Unternehmen“), gab heute bekannt, dass es eine Put-Option zum Erwerb von 100 % der Anteile an LMB Fans & Motors („LMB“) für 365 Mio. € zuzüglich der Übernahme von Nettoschulden, die bei Abschluss zahlbar sind, abgeschlossen hat. Das Unternehmen gibt außerdem ausgewählte vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 2024 sowie eine entsprechende Gewinnmitteilung und Telefonkonferenz am 31. März 2025 bekannt.

Übernahme von LMB

LMB wurde vor über 60 Jahren gegründet und ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von kundenspezifischen Hochleistungsventilatoren und -motoren spezialisiert hat. Dank seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seiner firmeneigenen Konstruktionen bietet LMB dem Markt mehr als 2.000 einzigartige Ventilatoren, Gebläse, Motoren und spezielle rotierende Maschinen an. Die Ventilatoren und bürstenlosen Motoren von LMB sind in einer Vielzahl von Plattformen im Bereich Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigung zu finden. LMB beschäftigt weltweit mehr als 75 Mitarbeiter, einschließlich der Mitarbeiter in der Firmenzentrale und der Produktionsstätte in Malemort sur Corrèze, Frankreich.

„Wir freuen uns über die Gelegenheit, LMB in die Loar-Familie aufzunehmen“, sagte Dirkson Charles, CEO und Executive Co-Chairman des Board of Directors von Loar. „Da der gesamte Umsatz auf proprietären Designs und Nischenmarktdynamik basiert, entspricht LMB unseren strategischen Akquisitionskriterien.“

Die Put-Option gewährt Loar eine Exklusivitätsfrist, um vorbehaltlich des Abschlusses der Konsultation mit dem Sozial- und Wirtschaftsausschuss von LMB endgültige Dokumente zu unterzeichnen. Der Abschluss der Transaktion wird für das dritte Quartal 2025 erwartet, kurz nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen und vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen. Die Übernahme wird durch zusätzliche Kreditaufnahmen im Rahmen der bestehenden Kreditvereinbarung von Loar und durch Barmittel finanziert.

Vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2024

„Ich freue mich zu berichten, dass wir das Jahr voraussichtlich mit Rekordergebnissen bei Umsatz und Reingewinn abschließen werden“, erklärte Dirkson Charles, CEO und Executive Co-Chairman von Loar. „Wir könnten mit der Leistung der Gruppe im Jahr 2024 nicht zufriedener sein und freuen uns darauf, allen unseren Partnern am 31. März nach Abschluss unserer normalen Jahresendprüfung ein umfassendes Update zu geben.“

Vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2024

- Nettoumsatz zwischen 108,1 Mio. $ und 110,1 Mio. $ im Vergleich zu 86,4 Mio. $ im entsprechenden Quartal des Vorjahres

- Nettogewinn zwischen 2,7 Mio. $ und 3,3 Mio. $ im Vergleich zu einem Nettoverlust von 0,6 Mio. $ im entsprechenden Quartal des Vorjahres

- Nettogewinnmarge von etwa 2,5 % bis 3,0 % gegenüber einer Nettoverlustmarge von 0,7 % im entsprechenden Quartal des Vorjahres

- Das bereinigte EBITDA lag zwischen 39,0 Mio. $ und 39,8 Mio. $ gegenüber 29,3 Mio. $ im entsprechenden Quartal des Vorjahres

- Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich rund 36 % betragen, verglichen mit 33 % im entsprechenden Quartal des Vorjahres

Vorläufige Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024

- Nettoumsatz zwischen 400,5 Mio. $ und 402,5 Mio. $ gegenüber 317,5 Mio. im Vorjahr

- Nettogewinn zwischen 21,2 Mio. $ und 21,8 Mio. $ gegenüber einem Nettoverlust von 4,6 Mio. $ im Vorjahr

- Nettogewinnmarge zwischen 5,3 % und 5,4 % im Vergleich zu einer Nettoverlustmarge von 1,5 % im Vorjahr

- Das bereinigte EBITDA lag zwischen 145,2 Mio. $ und 146,0 Mio. $ gegenüber 112,7 Mio. $ im Vorjahr

- Die bereinigte EBITDA-Marge wird voraussichtlich rund 36 % betragen, verglichen mit 35 % im Vorjahr

Überarbeitete Prognose für das Gesamtjahr 2025*

„Angesichts der Sichtbarkeit unseres Auftragsbestands, bekräftigen wir unsere Prognosen für den Umsatz und das bereinigte EBITDA für 2025 und aktualisieren die Prognosen im Hinblick auf die Auswirkungen des im Dezember 2024 abgeschlossenen Zweitangebots“, erklärte Glenn D‘Alessandro, Treasurer und CFO von Loar.

- Nettoumsatz: zwischen 470 Mio. $ und 480 Mio. $

- Nettogewinn: zwischen 44 Mio. $ und 60 Mio. $, nach oben korrigiert von zwischen 33 Mio. $ und 37 Mio. $

- Nettogewinnmarge: rund 12 %, nach oben korrigiert von rund 7 %

- Bereinigtes EBITDA: zwischen 176 Mio. $ und 180 Mio. $

- Verwässertes Ergebnis pro Aktie: zwischen 0,57 $ und 0,62 $, nach oben korrigiert von zwischen 0,35 $ und 0,40 $

- Bereinigtes Ergebnis pro Aktie: zwischen 0,67 $ und 0,72 $, nach oben korrigiert von zwischen 0,45 $ und 0,50 $

- Bereinigte EBITDA-Marge: rund 37,5 %

- Zinsaufwendungen: rund 28 Mio. $, nach unten korrigiert von rund 60 Mio. $

- Marktannahmen - der Ganzjahresausblick basiert auf folgenden Annahmen:

Wachstum im OEM-Geschäft in der kommerziellen Luftfahrt, bei Geschäftsreisen und in der allgemeinen Luftfahrt im oberen einstelligen Bereich

Wachstum im Aftermarket-Geschäft in der kommerziellen Luftfahrt, bei Geschäftsreisen und in der allgemeinen Luftfahrt im oberen einstelligen Bereich

Wachstum im Verteidigungswesen im oberen zweistelligen Bereich

* Die überarbeitete Prognose für das Gesamtjahr 2025 enthält nicht die Auswirkungen der Übernahme von LMB.

Telefonkonferenz

Am 31. März 2025 findet um 10:30 Uhr Eastern Time eine Telefonkonferenz statt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte +1 877-407-0670 / +1 215-268-9902. Internationale Teilnehmer finden eine Liste der gebührenfreien Nummern hier. Eine Audio-Liveübertragung wird auch unter folgendem Link sowie über die Rubrik Investor auf der Webseite von Loar Holdings (https://ir.loargroup.com) verfügbar sein.

Der Webcast wird archiviert und eine Aufzeichnung wird im weiteren Tagesverlauf zur Verfügung gestellt.

Über Loar Holdings Inc.

Loar Holdings Inc. ist ein diversifizierter Hersteller und Zulieferer von Nischenkomponenten für die Luft- und Raumfahrt und das Verteidigungswesen, die für die heutigen Flugzeuge sowie Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungssysteme von grundlegender Bedeutung sind. Loar verfügt über bestehende Beziehungen zu führenden Originalausrüstern und namhaften Unternehmen der Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungsbranche weltweit.

Nicht-GAAP-konforme Zusatzinformationen

In dieser Pressemitteilung präsentieren wir bestimmte Finanzinformationen, die auf unserem EBITDA, dem bereinigten EBITDA, der bereinigten EBITDA-Marge und dem bereinigten Ergebnis je Aktie basieren. Bezugnahmen auf das „EBITDA“ bedeuten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, Bezugnahmen auf das „bereinigte EBITDA“ bedeuten EBITDA plus, soweit für den jeweiligen Zeitraum zutreffend, bestimmte Bereinigungen, wie in den Überleitungen des Nettogewinns (-verlusts) zum EBITDA und zum bereinigten EBITDA dargelegt, und Bezugnahmen auf die „bereinigte EBITDA-Marge“ beziehen sich auf das bereinigte EBITDA im Verhältnis zum Nettoumsatz. Verweise auf den „bereinigten Gewinn je Aktie“ beziehen sich auf den Nettogewinn (-verlust) zuzüglich bestimmter Bereinigungen, wie in den nachstehenden Überleitungen dargelegt, um das bereinigte EBITDA vom EBITDA abzuleiten, abzüglich der steuerlichen Auswirkungen dieser Bereinigungen. EBITDA, bereinigtes EBITDA und bereinigte EBITDA-Marge sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach US-GAAP. Wir legen das EBITDA, das bereinigte EBITDA, die bereinigte EBITDA-Marge und das bereinigte Ergebnis je Aktie vor, weil wir glauben, dass sie nützliche Indikatoren für die Bewertung der betrieblichen Leistung sind. Darüber hinaus verwendet unser Management das bereinigte EBITDA, um die Leistung des Managementteams im Zusammenhang mit Mitarbeiter-Incentive-Programmen zu überprüfen und zu bewerten und um ihr Jahresbudget und ihre Finanzprognosen zu erstellen. Weiters verwendet unser Management das bereinigte EBITDA von Zielunternehmen, um Übernahmen zu bewerten.

Obwohl wir das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge als Messgrößen verwenden, um die Leistung unseres Unternehmens und die anderen oben genannten Zwecke zu bewerten, hat die Verwendung von Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen als Analyseinstrumente ihre Grenzen, und Sie sollten keine dieser Kennzahlen isoliert oder als Ersatz für die Analyse unserer gemäß US-GAAP ausgewiesenen Betriebsergebnisse betrachten. Einige dieser Einschränkungen sind:

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge spiegeln nicht den erheblichen Zinsaufwand oder den Barmittelbedarf wider, der für die Bedienung der Zinszahlungen für unsere Verschuldung erforderlich ist.

- Obwohl es sich bei den Abschreibungen um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, müssen die abgeschriebenen Vermögenswerte in der Zukunft häufig ersetzt werden, und der Barmittelbedarf für solche Ersatzbeschaffungen spiegelt sich nicht im EBITDA, im bereinigten EBITDA und in der bereinigten EBITDA-Marge wider.

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge enthalten nicht die Barausgaben, die wir für die Integration erworbener Unternehmen in unsere Geschäftstätigkeit aufgewendet haben, da dies ein notwendiger Bestandteil einiger unserer Akquisitionen ist.

- Die Nichtberücksichtigung der beträchtlichen Abschreibungskosten für unsere immateriellen Vermögenswerte schränkt die Nützlichkeit des EBITDA, des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge weiter ein; und

- Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge beinhalten nicht die Zahlung von Steuern, die ein notwendiges Element unserer Geschäftstätigkeit ist.

Aufgrund dieser Einschränkungen sollten das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge nicht als Messgrößen für die Barmittel angesehen werden, die uns für Investitionen in das Wachstum unseres Unternehmens zur Verfügung stehen. Das Management kompensiert diese Einschränkungen, indem es das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge nicht isoliert betrachtet, sondern insbesondere andere US-GAAP-Kennzahlen wie den Nettoumsatz und den Betriebsgewinn zur Messung unserer betrieblichen Leistung heranzieht. Das EBITDA, das bereinigte EBITDA und die bereinigte EBITDA-Marge sind keine Messgrößen für die finanzielle Leistungsfähigkeit nach US-GAAP und sollten nicht als Alternative zum Nettogewinn (-verlust) oder zum Cashflow aus der Geschäftstätigkeit gemäß US-GAAP betrachtet werden. Unsere Berechnungen des EBITDA, des bereinigten EBITDA und der bereinigten EBITDA-Marge sind möglicherweise nicht mit den Berechnungen ähnlich bezeichneter Kennzahlen vergleichbar, die von anderen Unternehmen ausgewiesen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen vorläufigen geschätzten Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das gesamte Jahr bis zum 31. Dezember 2024 sind vorläufig, ungeprüft und vorbehaltlich der Fertigstellung und können sich aufgrund der fortlaufenden Überprüfung durch das Management ändern. Wir haben für diese vorläufigen Finanzergebnisse eine Spanne oder einen Näherungswert angegeben, da unsere Abschlussverfahren für unsere Finanzergebnisse und -lage für das vierte Quartal und das gesamte Jahr, das am 31. Dezember 2024 endet, noch nicht abgeschlossen sind. Diese vorläufigen Schätzungen stellen keine umfassende Darstellung unserer Finanzergebnisse dar und sollten nicht als Ersatz für vollständige, nach US-GAAP erstellte Abschlüsse angesehen werden. Darüber hinaus sind diese vorläufigen Schätzungen nicht notwendigerweise ein Hinweis auf die Ergebnisse oder Bedingungen, die in einem zukünftigen Zeitraum erreicht werden. Diese Pressemitteilung enthält ausdrückliche oder implizite zukunftsgerichtete Aussagen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören alle Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, einschließlich solcher, die unsere gegenwärtigen Ansichten widerspiegeln, u. a. in Bezug auf unsere Geschäftstätigkeit und finanzielle Leistung, unsere vorläufigen geschätzten Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr bis zum 31. Dezember 2024, unsere Fähigkeit, die Übernahme von LMB zeitgerecht abzuschließen, unsere Fähigkeit, diese Übernahme zu finanzieren, und die erwartete finanzielle Leistung von LMB. Die Wörter „antizipieren“, „annehmen“, „glauben“, „fortsetzen“, „könnten“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „potenziell“, „vorhersagen“, „projizieren“, „zukünftig“, „werden“, „anstreben“, „vorhersehbar“, sowie die negative Version dieser Wörter oder ähnliche Begriffe und Phrasen können zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung kennzeichnen; das Fehlen dieser Wörter bedeutet jedoch nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Aussagen unter den Überschriften „Vorläufige Ergebnisse für das vierte Quartal 2024“, „Vorläufige Ergebnisse für das Gesamtjahr 2024“ und „Überarbeitete Prognose für das Gesamtjahr 2025“, beruhen auf den aktuellen Erwartungen des Managements und sind keine Garantie für zukünftige Leistungen. Unsere Erwartungen und Überzeugungen werden vom Management nach bestem Wissen und Gewissen geäußert, und wir sind der Ansicht, dass es dafür eine vernünftige Grundlage gibt. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen jedoch verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen oder Änderungen der Umstände, die schwer vorherzusagen oder zu quantifizieren sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von diesen Erwartungen abweichen, und zwar aufgrund von Änderungen der globalen, regionalen oder lokalen wirtschaftlichen, geschäftlichen, wettbewerbsbezogenen, marktbezogenen, behördlichen und anderen Faktoren, von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Wir glauben, dass diese Faktoren unter anderem Folgendes umfassen: die fast ausschließliche Ausrichtung unseres Geschäfts auf die Luft- und Raumfahrt- sowie die Verteidigungsindustrie; unsere starke Abhängigkeit von bestimmten Kunden für einen erheblichen Teil unseres Umsatzes; die Tatsache, dass wir in der Vergangenheit Akquisitionen getätigt haben und unsere Absicht haben, weiterhin Akquisitionen zu tätigen, und dass unser Geschäft nachteilig beeinflusst werden könnte, wenn wir Akquisitionen nicht zu zufriedenstellenden Bedingungen durchführen können oder wenn wir erworbene Betriebe nicht effektiv integrieren können; und die anderen Risiken und Ungewissheiten, die unter „Risk Factors“ im Quartalsbericht von Loar auf Formblatt 10-Q für das am 30. September 2024 zu Ende gegangene Quartal beschrieben sind, der am 13. November 2024 bei der Securities and Exchange Commission („SEC“) eingereicht wurde, und in anderen regelmäßigen Berichten, die Loar von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht.

Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen, in dieser Pressemitteilung enthaltenen Warnhinweisen gelesen werden. Sollte eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollte sich eine unserer Annahmen als falsch erweisen, können unsere tatsächlichen Ergebnisse in erheblichem Maße von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten Ergebnissen abweichen. Alle von uns in dieser Pressemitteilung gemachten zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung und werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Sicherheitshinweise eingeschränkt. Faktoren oder Ereignisse, die dazu führen könnten, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse abweichen, können von Zeit zu Zeit auftreten, und es ist uns nicht möglich, sie alle vorherzusagen. Es kann sein, dass wir die Pläne, Absichten oder Erwartungen, die wir in unseren zukunftsgerichteten Aussagen offengelegt haben, nicht tatsächlich erreichen, und Sie sollten sich nicht zu sehr auf unsere zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Unsere zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Übernahmen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures, Investitionen oder anderer strategischer Transaktionen wider, die wir möglicherweise tätigen. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu überprüfen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich.

